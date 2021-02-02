Son dakika | Teröristler kapana kısıldı; ABD'den apar topar önlem çabası

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın Sincar'a da girebiliriz' şeklindeki net mesajı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sürpriz Irak ziyaretinin ardından gözler Sincar'a çevrildi. Türkiye'nin attığı kritik önemdeki adımlar ile Sincar'ın terör örgütü PKK'nın 'Yeni Kandil'i olması oyunu bozulacak. SABAH' a değerlendirmelerde bulunan Savunma uzmanları, ABD'nin Türk operasyonlarının Kandil'e uzanacağını anladığını ve alternatif olarak Sincar'ı hazırladığını söyledi.
Burada amacın Suriye-Irak arasında terör koridoru kurmak olduğunu belirten uzmanlar, "Sincar, kesinlikle terörden temizlenmeli" ifadelerini kullandı. Sincar'a gerçekleştirilecek olası operasyonla teröristlerin kaçacak yeri kalmayacak.
OVAKÖY PROJESİ KRİTİK ÖNEMDE
Öte yandan, Ankara'nın 'Ovaköy Sınır Kapısı Projesi'nin hayata geçmesiyle, Suriye'deki terör örgütlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatı sona erecek, bölgede yaşayan Türkmenlere güvenlik ve lojistik noktasında büyük avantaj sağlanacak. Dicle boyunca Telafer, Musul ve Bağdat'a uzanacak hat ile Musul ve Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı bölgelerle Türkiye arasında direkt bir ulaşım kanalı açılmış olacak. Uzmanlar, bu projeyi ABD'nin uzun vadedeki bölge politikaları için tehdit olarak gördüğünü söyledi. Terör örgütü üyeleri ve emperyalistler projenin hayata geçmesini önlemek için bölgede istikrarı bozmak için çaba harcıyor.
OYUN BOZAN TÜRKİYE
Bağdat Tren Yolu'nun bölgeden geçme olasılığının yüksek olması ve Petrol Boru Hattı'nın bölgeden geçmesi hususları göze alındığında Sincar'ın önemi daha da artıyor.
Ankara, son teröriste kadar mücadeleye devam edileceğinin altını çizerek, terör örgütü PKK/YPG/PYD/SDG gibi oluşumların kökünü kazımakta kararlılık mesajı veriyor. Suriye'de yapılan operasyonlar ve Pençe harekatları ile sınır ötesinde teröristlerin nefesini kesen Türkiye'nin, teröristleri Sincar'a yerleştirme oyununu da bozacağına kesin gözüyle bakılıyor.