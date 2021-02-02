Son dakika | Teröristler kapana kısıldı; ABD'den apar topar önlem çabası

OVAKÖY PROJESİ KRİTİK ÖNEMDE

Öte yandan, Ankara'nın 'Ovaköy Sınır Kapısı Projesi'nin hayata geçmesiyle, Suriye'deki terör örgütlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatı sona erecek, bölgede yaşayan Türkmenlere güvenlik ve lojistik noktasında büyük avantaj sağlanacak. Dicle boyunca Telafer, Musul ve Bağdat'a uzanacak hat ile Musul ve Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı bölgelerle Türkiye arasında direkt bir ulaşım kanalı açılmış olacak. Uzmanlar, bu projeyi ABD'nin uzun vadedeki bölge politikaları için tehdit olarak gördüğünü söyledi. Terör örgütü üyeleri ve emperyalistler projenin hayata geçmesini önlemek için bölgede istikrarı bozmak için çaba harcıyor.