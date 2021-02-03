Boğaziçi provokatörleri İzmir'de iş başında!

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını bahane ederek ortalığı karıştırmak isteyen provokatörler İzmir'de sahneye çıktı.

Konak İlçesi Alsancak Mahallesi'nde toplanan ve saat 17:00'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapmak isteyen provokatörler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Polise mukavemette bulunan şahıslar İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Çok sayıda gözaltının olduğu bildirilirken, gözaltına alınan şahısların çoğunun aşırı sol ve bölücü terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.