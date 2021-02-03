İmamoğlu’na tokat gibi yanıt

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük binasının önünde toplanan bir grubun rektörlük binasını ablukaya alması sonrasında polis müdahale ederek provokatörleri dağıtmıştı. Dün Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan bir grup ise Gezi Kalkışması'ndaki şiddet eylemlerinde olduğu gibi vandallık sergilemişti. Boğaziçi provokasyonunda gözaltına alınanlar arasında terör örgütü iltisaklı kişilerin yer aldığı da yetkili makamlarca açıklanmıştı.

İMAMOĞLU LİYAKATTEN SÖZ EDİNCE TOKAT GİBİ YANIT GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yetkili makamların açıklamalarını ve provokatörlerin yaptıklarını görmezden gelerek "Liyakatli, demokratik üniversite talebiyle şiddet içermeyen protestolar düzenleyen Boğaziçili gençlerle buluştuk. 'Tek amacımız rektör atama yöntemine karşı bilimin ve üniversitenin onuruna sahip çıkmak' diyorlar. Gençlere şiddet son bulmalı ve yetkili makamlar onları dinlemeli" ifadelerini kullandı.

Avukat Derya Yanık, İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamasında "liyakat" sözünü geçirmesi üzerine tokat gibi bir yanıt verdi. Yanık, "İşten attığınız Boğaziçili çalışanın duruşmasına bugün girdim Ekrem bey. Onu da konuşalım mı? Hani liyakat diyorsunuz ya?!" ifadelerini kullandı.