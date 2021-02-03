Kocaeli Gebe İlçesi, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında, akşam saat 16.40 sularında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, geri dönüşümde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler nedeniyle, aynı zamanda rüzgârın etkisi ile kısa sürede büyüdü.

ALEVLER 4 İLÇEDEN GÖRÜLEBİLİYOR

Dumanlar Gebze, Dilovası, Sarıca ve Çayırova bölgelerinden çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Kocaeli Gebze'de fabrika yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

BÖLGEYE AMBULANS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının çok büyük olduğu yönünde iddialar ve fabrikada işçilerin olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerine ayrıca çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kocaeli Gebze'de fabrika yangını! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video

2 ÇALIŞAN YARALANDI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin talebi üzerine pek çok ilçe ve Kocaeli merkezden yangın yerine takviye ekipler sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangın esnasında yaralanan 2 işçi olay yerine ulaşan ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilirken, başlatılan söndürme çalışmaları sonucunda, yangın 3 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu geri dönüşüm fabrikasında, soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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