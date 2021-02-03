Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltı na alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
108 ŞÜPHELİDEN SADECE 7'Sİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ ÇIKTI!
İstanbul Valiliği'nden konuyla iligli yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, ortaya çıktı.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN OKUDUKLARI ÜNİVERSİTELER
29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muzzama resminin ortasında Şahmeran temalı resim bulanan ve sol üst köşesinde LGBT-İ bayrağı bulunan resmi astıkları tespit edilen kişilere yapılan gözaltıları protesto amaçlı eylem ve etkinliklerde yer alan şahıslardan 159'u gözaltına alındı.
Herhangi bir üniversitede kaydı bulunmayan 13 olmak üzere toplam 159 şahıs yakalanmıştır.
Gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede eğitim-öğretim görüyor. İşte gözaltına alınan şüphelerin okudukları üniversiteler:
- Akdeniz Üniversitesi 1
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1
- Beykent Üniversitesi (Vakıf) 1
- Boğaziçi Üniversitesi 57
- Cumhuriyet Üniversitesi 1
- Ege Üniversitesi 2
- Cumhuriyet Üniversitesi 1
- Hacettepe Üniversitesi 1
- Işık Üniversitesi (Vakıf) 1
- İstanbul Üniversitesi 31
- İstanbul Ticaret Üniversitesi 1
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi 1
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) 1
- İstanbul Teknik Üniversitesi 1
- Kocaeli Üniversitesi 3
- Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi 1
- Koç Üniversitesi 5
- Marmara Üniversitesi Öğrencisi 11
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 11
- Medipol Üniversitesi Öğrencisi 1
- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 1
- Türk- Alman Üniversitesi (Vakıf) 1
- Trakya Üniversitesi 1
- Üsküdar Üniversitesi 1
- Yıldız Teknik Üniversitesi 9
(13 kişinin herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadı)
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