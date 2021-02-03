Son dakika: O kirli ittifak yine devrede! Kâbe’ye yönelik hakarete sustular, provokasyona çanak tuttular

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atamasını bahane ederek polise saldıran, sergi adı altında Kâbe'ye hakaret eden ve rektörlük binasını işgal etmeye kalkan provokatörlere CHP, HDP ve kaçak FETÖ'cüler destek çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi, Gezi Olayları, MİT TIR'ları davası gibi pek çok olayda provokatif paylaşımlarda bulunan isimler sahneye çıktı.
Can Dündar'dan Emre Uslu'ya, Adem Yavuz Arslan'dan Hakan Şükür'e kadar firari haldeki birçok isim, sokağı hareketlendirme amaçlı paylaşımlarda bulundu. HDP ve CHP'liler de provokasyona destek verdi.
CHP VE HDP'DEN DESTEK
HDP ve CHP'liler de Kâbe'ye yapılan saygısızlığa hiç söz sözlemezken yapılan olayları körükleyecek paylaşımlarda bulundu. İşte onlardan bazıları:
Kemal Kılıçdaroğlu: Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle #AslaAşağıBakmayacağız diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz.
Faik Öztrak: Türkiye, oy devşirmek için toplumu ayrıştıran bu riyakâr, kutuplaştırıcı siyasetten artık çok yoruldu. Biz, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki haklı direnişe destek vermeye devam edeceğiz.
Özgür Özel: Baskıcı tüm rejimler gibi siz de gideceksiniz. Gençler susmayacak.
Ekrem İmamoğlu: Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez.
Sezgin Tanrıkulu: Gözaltına alınan öğrenci dostlarımız için Vatan Caddesi'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldim.
Garo Paylan: Faşizme inat asla aşağı bakmayacağız.
10 KİŞİYE EV HAPSİ
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatif eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 159 şüpheliden 98'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra dün Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılırken, 10 kişi hakkında ev hapsi verildi. 51 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Şüphelilerden 19'unun terör örgütü DHKP-C, 23'ünün terör örgütü MLKP ve 9'unun ise terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle daha önce haklarında adli işlem yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca, 79 kişinin çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerden 89'unun Boğaziçi Üniversitesi'nin dışındaki 24 ayrı üniversitede okuduğu belirlendi. 159 kişiden yalnızca 57'sinin Boğaziçi öğrencisi olduğu, 13'ünün ise üniversite kaydı çıkmadığı bildirildi.
Bu arada Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek için yapılan gösterilerde 83 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında 1 polisin kolu kırıldı. İstanbul'da ise Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş'taki yasadışı gösterilerde 104 kişi gözaltına alındı.
AŞAĞI BAK' PROVOKASYONU YALAN ÇIKTI
Boğaziçi Üniversitesi'nde önceki gün gözaltına almaların başlamasından önce polis, üniversiteye doğru yürüyen kalabalık bir gruba, "İn aşağıya, in aşağıya, aşağıdan aşağıdan, toplu gitmek yok" ifadelerini kullanarak müdahalede bulundu.
Ancak kısa süre içinde sosyal medyada, polisin "Aşağı bak" dediği yalanıyla çok sayıda paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, o anın görüntülerini paylaşarak slogan haline gelen "Aşağı bak" sözlerinin söylenmediğini görüntülerle gösterdi.
MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kâbe-i Muazzama'ya hakaret eden, rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha gösteremeyiz. Boğaziçi Üniversitesi ayağa da kalksa rektörün odasının işgal edilmesine izin vermem " dedi.
Görevinin ülkede huzuru sağlamak olduğunu belirten Soylu, "DEAŞ'ın gündemini, PKK'nın ne yaptığını biliyorum. Örneğin Cemil Bayık'ın 3 gün önce HDP'ye talimat verdiğini biliyor musunuz" diye konuştu.
Fatma Damla KAYAYERLİ - Halit TURAN - Mustafa KAYA- Barış SAVAŞ - Şerif CAN / SABAH