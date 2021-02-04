2 buçuk yıldır mühürlü olan Turcoin üretim merkezi soyuldu

"Türkiye'nin sanal parası" olarak tanıtılan ve Bitcoin'in Türk rakibi olarak sunulan Turcoin'e Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 2018 yılı Haziran ayında da, Turcoin'in Yıldız Konutlarındaki üretim merkezine baskın yapılmış ve sonrasında bu merkez mühürlenmişti. Yaklaşık 2 buçuk yıldır mühürlü olan ve İçerisinde yüz binlerce liralık teknolojik alet bulunan merkez, yaklaşık 2,5 yıldır mühürlü bir şekilde duruyordu.

DUVARI DELDİLER

İzmit İlçesi Alikahya Cumhuriyet Mahallesine bağlı Yıldız Konutlarındaki kapatılan ve davası görülen Turcoin'e ait üretim merkezi kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu. Binanın arkasından bir insanın geçebileceği kadar açılan delikten içeri giren hırsız veya hırsızlar, mühürlü olan merkezde bulunan ve fiyatı yüz binlerce lirayı geçen malzemeleri çaldı. Olayın fark edilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, şahıs veya şahısların yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Turcoin'de yaşanan vurgun, 2018 yılında mağdurların savcılıklara şikâyeti ile ortaya çıktı. Ardından yayınlanan gazete haberleri konuyu Türkiye genelinde duyururken, Turcoin'in yüzde 51 hissesine sahip Kıbrıs merkezli kurulan Hipper AŞ ile yüzde 49 hissesine sahip Anafis AŞ'nın sahipleri her yerde aranmaya başlandı. Basında çıkan haberlere göre, söz konusu vurgunun mali değerinin 1 milyar lirayı bulduğu iddia ediliyordu.

11 BİN 760 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun, 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, dosyadaki müşteki sayısınca 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 760'şar yılla cezalandırılması talep edilmişti.

Diğer 35 sanığın ise, 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Tutukluluk halinin devam ettiği sanıkların yargılaması da sürüyor