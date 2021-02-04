"Boğaziçi'ndeki mesele milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın kararlarını hazmedememek!"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu hakkında sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

Birpınar, geçmişte rektörlerin göstermelik bir şekilde seçildiğini ama sonuçta atamayı yine Cumhurbaşkanlığı makamınca yapıldığını vurguladı.

"GEÇMİŞTE DE CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPIYORDU"

Birpınar, rektör atanmasıyla ilgili geçmişte uygulamalardan bahsederek, "Geçmişte YÖK kalksın diyenler bugün YÖK'ün eski yetkilerini geri istiyor. Ne yaman çelişki! Soru: Seçilen rektörün atamasını kim yapıyordu? Atanmış Cumhurbaşkanı!!! Tabloyu gören, üniversitelerde Rektörü öğrenciler seçiyordu zanneder :) Ne öğrenciler ne de öğretim üyeleri seçiyordu... Göstermelik seçimle kavga çıkarılıyor ve sonuçta atanmış Cumhurbaşkanı istediğini atıyordu. İtirazı olan var mıydı?" ifadelerini kullandı.

"MESELE MİLLETİN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANI'NIN KARARLARINI HAZMEDEMEMEK!"

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara değinen Birpınar, "Boğaziçi'ndeki mesele Rektörün kim olduğu değil, seçip seçmemek de değil.. Mesele milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın kararlarını hazmedememek! Bu kadar net... Bu ülkenin yönetim biçimine millet karar verdi, Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarını millet referandumla onayladı ve yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı'nı seçti... Şimdi işinize gelmiyor diye mızıkçılık yapıyorsunuz:)" dedi.