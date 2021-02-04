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Mersin-Antalya 4 saate iniyor

Mersin-Antalya arasını 4 saate indirecek olan Çeşme-Taşucu oto yol ihalesi tamamlandı. Adana-Mersin ve Çeşme arasında trafiğe açık olan otoyol ’nin Taşucu Limanı bağlantısına kadar uzatılıyor.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 4.2.2021 14:28 ABONE OL
Mersin-Antalya 4 saate iniyor

Mersin'i Antalya'ya en kısa süre içinde bağlayacak olan Çeşme-Taşucu otoyol İhalesi yapıldı. İlk kazmanın Mart ayı başlarında vurulması beklenen Çeşme-Taşucu arası oto yol bağlantısının bitirilmesinin ardından Taşucu limanından KKTC'ye seyahat etme de kolaylaştırılacak.

100 kilometre uzunluğunda yapımı gerçekleştirilecek otoyolun tamamlanmasıyla Mersin'in en uzak ilçesi Anamur'dan kent merkezine iki saatte gidilebilecek.

Akdeniz oto yol projesini kapsamında yapılacak olan oto yolun bitirilmesinin ardından Bölge turizminde de büyük gelişme sağlanacak.

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Mersin-Antalya 4 saate iniyor
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