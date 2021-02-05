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son dakika açıklanıyor! İşte 5 Şubat ile koronavirüs vaka sayısı verileri…

Ülkemizde 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkisini sürdüren pandemiye ilişkin corona virüsü son dakika gelişmeleri yurt ve dünyada yaşanmaya devam ediyor. Salgın başından itibaren Sağlık Bakanı Twitter hesabı ve resmi sitesi üzerinden 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları günlük ile açıklanıyor. Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı verilerini öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. İşte 5 Şubat ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.2.2021 18:27 Son Güncelleme: 5.2.2021 18:27 ABONE OL
5 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 5 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri…

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülmeye başlayan salgınla ilgili corona virüsü son dakika başlığı altında yeni gelişmeler yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde ve Bakan Koca Twitter hesabında en son corona virüs tablosu kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verilerini öğrenmek isteyenler ise 5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA! 5 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı ile 5 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;

4 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 909
  • HASTA SAYISI: 627
  • VEFAT SAYISI: 113
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 815



3 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 102
  • HASTA SAYISI: 632
  • VEFAT SAYISI: 117
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 314

2 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 795
  • HASTA SAYISI: 630
  • VEFAT SAYISI: 120
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639

1 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 719
  • HASTA SAYISI: 636
  • VEFAT SAYISI: 124
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 016

31 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 562
  • HASTA SAYISI: 641
  • VEFAT SAYISI: 128
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 006
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5 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 5 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri…
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