5 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 5 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri…

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülmeye başlayan salgınla ilgili corona virüsü son dakika başlığı altında yeni gelişmeler yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde ve Bakan Koca Twitter hesabında en son corona virüs tablosu kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verilerini öğrenmek isteyenler ise 5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA! 5 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı ile 5 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;