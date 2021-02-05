56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte merak edilen detaylar...

Uzmanlar korona virüsle mücadelede maske ve mesafe kuralının üzerinde sık sık dururken ne yazık ki kısıtlamalar gelmedikçe virüsün tam olarak önüne geçilemiyor. Bu akşam 21.00'dan itibaren Türkiye'de de tüm yurdu kapsayan kısıtlamalar başladı.

SAAT 21.00'DA BAŞLADI



Son dakika bilgisine göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'de başladı. Cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Gazete bayileri de satış yapacak. İşte bilmeniz gerekenler...

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek. Peki nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak?