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duyurdu! Türkiye’nin nüfusu kaç? İşte Türkiye nüfusu ile kadın ve erkek nüfus oranı 2021

Milyonların merak ettiği Türkiye nüfusu tarafından açıklandı. Bu yılın verilerine göre erkek nüfusu 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi olarak açıklandı. Ülkenin 81 il bazındaki kişi sayısı belli olurken İstanbul’un nüfusunda azalma olduğuna dikkat çekildi. Vatandaşlar il il Türkiye nüfusu sayısını merak ediyor. Peki Türkiye’nin nüfusu kaç? Türkiye nüfusu ile kadın ve erkek nüfus oranı!

Giriş Tarihi: 5.2.2021 07:14 Son Güncelleme: 5.2.2021 07:14 ABONE OL
TÜİK duyurdu! Türkiye’nin nüfusu kaç? İşte Türkiye nüfusu ile kadın ve erkek nüfus oranı 2021

Türkiye'nin nüfusu kaç? Dünya nüfusunda her yıl değişiklik gözlemlenirken 2021 yılına ait Türkiye nüfusu TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Doğu ve batı illerinde farklı nüfus yoğunluğu yaşanırken kadın ve erkek nüfus oranı araştırılıyor. Peki 2021 Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte Türkiye nüfusu ile kadın ve erkek nüfus oranı!

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU KAÇ?

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2020 sonuçlarını kamuoyu bilgisine sunarken, Türkiye'nin nüfusu ile ilgili merak edilenler son günlerde epey artış gösterdi. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Böylelikle gündemde yer edinen Türkiye'nin nüfusu kaç sorusu yanıt buldu…

TÜİK AÇIKLADI! TÜRKİYE'NİN NÜFUSU KAÇ? TÜRKİYE NÜFUSU İLE KADIN VE ERKEK NÜFUS ORANI

Türkiye'nin nüfusu belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

KADIN VE ERKEK NÜFUSU BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

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TÜİK duyurdu! Türkiye’nin nüfusu kaç? İşte Türkiye nüfusu ile kadın ve erkek nüfus oranı 2021
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