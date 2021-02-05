Yasaklar ne zaman kalkıyor? İçişleri Bakanlığından son dakika 6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ederken konuya yönelik son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Hafta içi akşam saatlerinden sabaha kadar uygulanan kısıtlama, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 6-7 Şubat hafta sonu yaklaşırken sokağa çıkma yasağı saatleri, açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de merak konusu hâline geldi. Evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için sokağa çıkma yasağında marketlerin, fırınların ve bakkalların çalışma saatleri önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Vaka sayısındaki ciddi düşüş ve aşılama çalışmalarının ardından, 'Yasaklar ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, ciddi bir oranda düşen vaka sayısının ardından koronavirüs yasakları da gevşetilecek. Muhtemel normalleşme takvimi gün yüzüne çıkarken vaka sayısında ciddi bir patlama yaşanmadığı takdirde önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Bununla beraber, şu an için yasakların kalktığı iddialarının bir doğruluk payı bulunmuyor.

6-7 ŞUBAT BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI VE SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler hakkında da bilgi verildi. Peki, bu akşam marketler, fırınlar ve bakkallar saat kaça kadar açık olacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 5 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında yer alıyor.