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'a destek çığ gibi! 'da dünya gündeminde ilk sırada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için sosyal medya uygulaması 'da başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar, yaklaşık 2,5 milyon kişinin desteğiyle Twitter'da dünya gündeminde ilk sıraya yükseldi. , dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 16:56 Son Güncelleme: 6.2.2021 17:20 ABONE OL
Başkan Erdoğan'a destek çığ gibi! Twitter'da dünya gündeminde ilk sırada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazın sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler. Melih Bey kimdir, iki farklı üniversitede rektörlük yapan insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarılı bir arkadaş" ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamaların ardından, Twitter'da Başkan Erdoğan'a destek için "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

2,5 MİLYON PAYLAŞIM YAPILDI

Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükselen paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi destek verdi. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldı.

"GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Erdoğan'ın yanında! Sosyal medyadan destek büyük!

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Başkan Erdoğan'a destek çığ gibi! Twitter'da dünya gündeminde ilk sırada
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