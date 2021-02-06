Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazın sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler. Melih Bey kimdir, iki farklı üniversitede rektörlük yapan insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarılı bir arkadaş" ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamaların ardından, Twitter'da Başkan Erdoğan'a destek için "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle paylaşımlar yapıldı.