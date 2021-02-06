Başörtülülere etmedikleri hakaret kalmamıştı! Eylemci olunca öve öve bitiremediler!

ŞEYMA ALTUNDAL'IN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ, SERBEST BIRAKILDI

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili nöbetçi hakimliğe sevk edilen, savcılıkça tutuklanmaları istenen 30 kişinin de aralarında olduğu 51 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istenen 30 kişi arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi başörtülü Şeyma Altundal da vardı.

ATAY, BAŞÖRTÜLÜ ALTUNDAL'A "NE KADAR GÜZEL YA" DEDİ ANCAK ÜNİVERSİTELERDE BAŞÖRTÜ YASAĞINI SAVUNUYOR!

TİP'li Hatay Milletvekili Barış Atay; Şeyma Altundal'a destek verdi. Atay, 4 Şubat 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda Şeyma Altundal'a övgüler yağdırdı ve "Ne kadar güzel ya" ifadelerini kullandı.