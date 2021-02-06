SON DAKİKA! Boğaziçi olaylarından FETÖ de çıktı! DHKP-C'lilere özendi...

Boğaziçi Ünviersitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek Kadıköy'de ortalığı savaş alanına çeviren vandallardan 65'i gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bir şekilde Kadıköy'de gerçekleştirilen eylemlere katılan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Savcılık, Kadıköy'deki eylemleri organize eden ve yönlendiren şüphelileri de belirledi. Şüphelilerden 4'ünün DHKP-C silahlı terör örgütü üyelerinin sık sık kullandıkları açlık grevi ve susma hakkı taktiğini uyguladıkları edinilen bilgiler arasında yer aldı. Bu şüphelilerden bazılarının polis aracına saldıran isimler oldukları saptandı.

DHKP-C'Lİ TERÖRİSTİ ÖRNEK ALDI

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan polis aracına taş attığı tespit edilen Ömer Ş.'nin, Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) ile ilişkili Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) adlı yapılanmaya ilişkin sosyal medya paylaşımları olduğu belirlendi. Paylaşımları arasında Grup yorum üyesi DHKP-C militanı olan ve örgüt talimatı doğrultusunda açlık eylemi nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'le ilişkili mesajların yer aldığı tespit edildi. Ömer Ş.'nin gözaltına alındıktan sonra mağduriyet oluşturmak için tıpkı DHKP-C'li İbrahim Gökçek gibi açlık grevi yaptığı öğrenildi.

EYLEMCİLER ARASINDA FETÖ'CÜ ÇIKTI

Şüphelilerden Necmettin E.'nin ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Necmettin E.'nin polis aracına fiziki saldırıda bulunduğu, polislere taşlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenirken, evinde yapılan aramalarda kurusıkı silah ele geçirildi. Erdem de farklı terör örgütleriyle iltisaklı olup gözaltına alınan isimler gibi açlık grevine başladığı öğrenildi.

TAŞ ATTIĞINI KABUL ETTİ

Şüphelilerden bir diğeri ise Recep A. oldu. Recep A. da gözaltına alındıktan sonra emniyette açlık grevine başladığı edinilen bilgiler arasında yer alırken, Şüphelinin emniyet personellerine eylemler sırasında taş attığı tespit edildi. Bir diğer şüpheli olan Murat Can D.'nin de polislere taş atarken, ifadesinde bu durumu kabul ettiği öğrenildi. Bir diğer şüpheli ise Yunus Emre K. oldu. Şüphelinin polis aracına fiziki saldırıda bulunduğu ayrıca açlık grevine başladığı öğrenildi. Gözaltına alınan Akın K.'nın ifadesinde polis aracına fiziki saldırıda bulunduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ardından 5'i hakkında 'Kamu malına zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklama talep edilirken 1'i hakkında adli kontrol talep edildi.