Son dakika: Fahrettin Altun'dan sansür tepkisi!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de sansür getiren Twitter'a tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in twetine cevap veren Altun şu ifadeleri kullandı:



Kıymetli vekilim hiçbir şey millet iradesinin üstünde değildir. Milletimizin temsilcilerine sansür uygulamak ne demokrasiyle ne insan haklarıyla ne de fikir özgürlüğüyle örtüşür. Türkiye, bunların keyiflerine göre operasyon çekeceği bir ülke değildir. Bunu herkese göstereceğiz.

ALTUN: SANSÜR ASLA KABUL EDİLEMEZ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformlarının sansür uygulamalarına tepki gösterdi. Altun, demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin fütursuzca sansüre maruz kalmasının asla kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarının sansür uygulamalarına tepki gösterdi. Bu platformların her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahitlik edildiğini aktaran



Altun, şöyle devam etti:



"Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Toplumları ifsat etmek, milli ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı 'sanal kaotiklik' illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir."



Altun, küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformların "zihin ve değerler sömürüsünde" üzerine düşeni çok iyi yaptığını vurgulayarak "Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz﻿" değerlendirmesini yaptı.