Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na yalanlama! Dış finansman izni verilmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor. Hazine'nin en son aldığı borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun kurumu itham eden birtakım iddiaları dile getirdiğini hatırlatarak, kınama mesajı yayınladı. Bakanlık açıklamasında, "Üstelik Sayın Kılıçdaroğlu'nun devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. CHP Genel Başkanı'nın, Hazine'nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği görülmektedir" ifadelerine yer verildi.