İstanbul'daki orman yangınında son dakika gelişmesi: O PKK'lının kaderi belli oldu

SİTE SAKİNLERİ ANLATINCA...

Cumhuriyet savcısı Ramazan Ergül tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren görgü tanıkları 19 Eylül 2019 günü saat 21.30 sıralarında Yeşil Vadi Konakları sitesine 5 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, elinde mavi ve beyaz bidon gördüğü erkek şahsın ormanın içerisinden otobana doğru yürümekte olduğunu gördüklerini, gördükleri kadarıyla yakın mesafede 3 noktada yangın mevcut olduğunu, 4'üncü yeri yakmaya çalışırken site sakinlerinin kendisini görmesinden dolayı elindeki bidonla şüphelinin kaçtığını anlattılar.