İstanbul'daki orman yangınında son dakika gelişmesi: O PKK'lının kaderi belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul'da bulunan Tepeüstü Yeşilvadi ormanında terör örgütü PKK'nın talimatı ile 3 farklı noktadan yangın çıkaran terörist yakayı ele verdi. Geçtiğimiz yıl Ümraniye'de, ormanlık alanda yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken görgü tanıkları ormanı 3 farklı noktadan bir kişinin ateşe verdiği ardından da kaçtığını ifade etmişti. İşte İstanbul'da çıkarılan orman yangınıyla ilgili son dakika gelişmesi;
SON DAKİKA TALİMATLA ORMAN YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ
İhbar üzerine harekete geçen İstanbul polisi incelemeye aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden İnanç T.'nin ormanlık alana girerek ateş yaktığını tespit etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifade veren İnanç T., söz konusu ormanı sosyal medya üzerinden örgüt üyeleri tarafından aldığı talimatla kendisinin yaktığını itiraf etti.
4'ÜNCÜ NOKTAYI YAKMAYA ÇALIŞIRKEN FARK EDİLDİ
Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan terörist tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
SİTE SAKİNLERİ ANLATINCA...
Cumhuriyet savcısı Ramazan Ergül tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren görgü tanıkları 19 Eylül 2019 günü saat 21.30 sıralarında Yeşil Vadi Konakları sitesine 5 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, elinde mavi ve beyaz bidon gördüğü erkek şahsın ormanın içerisinden otobana doğru yürümekte olduğunu gördüklerini, gördükleri kadarıyla yakın mesafede 3 noktada yangın mevcut olduğunu, 4'üncü yeri yakmaya çalışırken site sakinlerinin kendisini görmesinden dolayı elindeki bidonla şüphelinin kaçtığını anlattılar.
TERÖR ÖRGÜTÜ YANGINI ÜSTLENDİ
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, terör örgütüne ait olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarında çıkan yangını "Öfkeli Kürdistan Gençliği" rumuzlu kullanıcı hesabı tarafından "An itibariyle birimlerimiz Ümraniye'de bir ormana sabotajdan eylem gerçekleştirmiştir." şeklinde paylaşımda bulunarak olayı üstlendikleri belirlendi.
ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAKTAN HAKİM KARŞISINDA
Savcı Ramazan Ergül yürütülen soruşturma sonunda ormanda 3 farklı noktada benzin dökerek yangın çıkardığını itiraf eden İnanç T., hakkında 'Devletin Birligini ve Ülke Bütünlüğü Bozma' ve 'Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Orman Yakmak' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.
"ÖRGÜT TALİMAT VERDİ BEN YAKTIM"
Tutuklu yargılanan şüpheli yargılandığı mahkemede verdiği son dakika ifadesinde orman yakma olayınım kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, 2019 yılı Ramazan bayramı sonrası Ümraniye'de olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir yerde bulunan inşaatta çalışmaya başladığını, örgütün sosyal medya hesaplarından birisinden kendisiyle irtibat kurulunca bin 500 dolar karşılığında 3 farklı noktadan yangın çıkarıp parasını aldığını anlattı.
MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Mahkeme yapılan yargılama sonunda, şüpheli İnanç T.'nin cep telefonunun resimler bölümünde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütleri ile ilgili örgüt mensuplarının ,örgütü simgeleyen sözde bayrağının ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın görsellerinin kayıtlı olduğunu, söz konusu ormanın yandığı gün güvenlik kameralarında g
örüntülerinin tespit edildiğini ifade ederek üzerine atılı suçlamaları işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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