Son dakika | Vatandaştan Canan Kaftancıoğlu'na taciz - tecavüz tepkisi

"CANAN HANIM BİR TEPKİNİZ OLACAK MI?"

"Canan hanım CHP'deki Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Herkesin tepkisi olması lazım. Tepki kadın kim olursa olsun, nerede mağdur olursa olsun anında gereği yapılır ve o kadının yanında olunur." cevabını verdi.

Vatandaştan Kaftancıoğlu'na CHP'deki taciz olayları sorusu | Video

"BEN GÖSTERDİM"

"Madem bu kadar duyarlısınız neden sosyal medya hesabınızdan tepki göstermediniz?" sorusuna da "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

"TACİZCİ KANKANIZDI"

Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.