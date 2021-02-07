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Son dakika | Vatandaştan 'na taciz - tecavüz tepkisi

Son dakika haberi: İstanbul İl Başkanı partisindeki taciz ve tecavüz olaylarını örtbas ettiği ve sessiz kaldığı gerekçesiyle vatandaştan tepki aldı. Sessiz kalmadığını iddia eden Kaftancıoğlu'na "Tacizci kankanızdı" diyerek karşılık veren vatandaş bakın neler söyledi. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun sokakta yaşadığı zor anlara dair son dakika görüntüleri

Giriş Tarihi: 7.2.2021 16:07 Son Güncelleme: 7.2.2021 16:09 ABONE OL
Son dakika | Vatandaştan Canan Kaftancıoğlu'na taciz - tecavüz tepkisi

Son dakika haberi: CHP'de taciz ve tecavüz olayları üzerine vatandaşın tepkisi devam ediyor. Parti yöneticileri ve vekiller bu konuda sessiz kalırken, bir vatandaş yaşananları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sordu. Kaftancıoğlu kaçamak cevaplar verdikçe konuya hakim olduğunu söyleyen ve CHP il başkanını zorlayan vatandaş birçok soru sormasına rağmen Kaftancıoğlu'ndan yine de ahlaksız saldırılara karşı net bir tavır ve cevap gelmedi.

"CANAN HANIM BİR TEPKİNİZ OLACAK MI?"

"Canan hanım CHP'deki Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Herkesin tepkisi olması lazım. Tepki kadın kim olursa olsun, nerede mağdur olursa olsun anında gereği yapılır ve o kadının yanında olunur." cevabını verdi.

Vatandaştan Kaftancıoğlu'na CHP'deki taciz olayları sorusu | Video

"BEN GÖSTERDİM"

"Madem bu kadar duyarlısınız neden sosyal medya hesabınızdan tepki göstermediniz?" sorusuna da "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

"TACİZCİ KANKANIZDI"

Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.

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Son dakika | Vatandaştan Canan Kaftancıoğlu'na taciz - tecavüz tepkisi
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