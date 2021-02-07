Vali Hacıbektaşoğlu, Şehit ve Gazi ailelerini ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte ülkemizin birliği ve bütünlüğü ile aziz milletimizin huzur ve güvenliği için şehadet makamına erişen aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazilerimizi evlerinde ziyaret etti.

Dün kent merkezindeki mahalle sakinleri, çocuklar ve esnaflarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu bugün de şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek, şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

İlk olarak, 2015 tarihinde Ağrı/Doğubeyazıt ilçesi, Karabulak Jandarma Karakoluna bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan Er Mansur Cengiz'in ailesini konutunda ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Mehmet Fadıl cengiz ve aile fertleri ile bir süre sohbet ederek, ailenin sorun ve taleplerini dinledi. Şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklara tablet ve çeşitli hediyeler takdim ederek, eğitim durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu daha sonra 2002 yılında Şırnak Güçlükonak ilçesi Bulmuşlar Köyü, Kayatepe Mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Abdurrahman Erdemci'nin eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, şehidimizin ailesiyle yakından ilgilendi. Aziz şehitlerimizin aile efradı ile bir süre sohbet etti.

Aile ziyaret programını kahraman gazi ailelerini ziyaret ederek sürdüren Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 1974 yılında katıldığı Kıbrıs Barış Harekâtında Gazi olan Salih Manap ve 2010 yılında Pervari ilçesi Palamutlu Köyünde yol emniyeti sırasında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada gazi olan Güvenlik Korucusu Methi Yıldırım 'ı konutlarında ayrı ayrı ziyaret etti.

Kahraman gazilerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir sohbet etti, gazi çocuklarına tablet ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Şanlı bayrağımızın altında Millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan uğrunda, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimizin sayesindedir. Aziz Milletimiz şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bize düşen görev, ailelerimize her zaman destek olmaktır. Sizler asla yalnız değilsiniz. Devletimiz her zaman sizlerin maddi manevi yanındadır. Kapımız sizlere her daim açıktır. Bu duygularla tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.

Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler.

Ziyaret programına; Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız, Belediye Başkan Vekili Danışmanı Mehmet Şefik Erden, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Aydın Şakar katıldı.