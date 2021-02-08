'Boğaziçi Bildirisi’ yayınlayan yazarlardan skandal! 'Aşağı bak' yalanını sürdürdüler

Boğaziçi Üniversitesi'ne doğru yürüyen bir gruba polisin "Aşağı bak" dediğini Yol TV haberleştirmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise bunun yalan olduğunu "Aşağı in" dendiğini görüntülerle ortaya koymuştu.

Provokasyon içerikli haberlere imza atan Yol TV daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada haberin editoryal bir hatadan kaynaklı olduğunu ifade etmişti. Ancak yalan olduğu ortaya çıktığı halde sosyal medyadan #Aşağıbakmayacağız etiketi devam ettirilmişti.

YAZARLAR DA "AŞAĞI BAK" YALANINI SÜRDÜRDÜ

Bugün ise Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Bu haberde 147 yazarın "Boğaziçi Bildirisi" adı altında bir bildiri yayınladığı duyuruldu. Ancak bildiride polisin "Aşağı bak" dediği vurgulanarak bir skandala imza atıldı.

Bildiride, gerçeği yansıtmadığı halde polisin "aşağı bak" komutu verdiği ifade edildi. "Boğaziçi Bildirisi"ni imzalayanlar arasında ise Orhan Pamuk, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan, Oya Baydar gibi isimler bulunuyor. Hatta MİT TIR'ları ile ilgili haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar da bildiriye imza atanlar arasında yerini aldı.

İŞTE O BİLDİRİ:

Boğaziçi Bildirisi'nde şu ifadelere yer verildi: "Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektöre karşı anayasa güvencesindeki demokratik itiraz haklarını kullanan öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanlarının uğradıkları hukuksuzluğu ve baskıları üzüntüyle ve tepki duyarak izliyoruz.

Demokratik haklarını kullanan öğrencilere polisin yönelttiği "aşağı bak" komutu, millet iradesini dilinden düşürmeyen iktidarın ülkeyi nasıl yönetmek istediği ve yurttaşlıktan ne anladığını açıkça ortaya koymaktadır.

En üst kamu otoritelerince kullanılan nefret söylemi, öğrencilerin terörist diye yaftalanması, hukuksuz gözaltılar ve polis şiddeti ülkemizin anayasal bir hukuk devleti olmaktan çoktandır uzaklaştığının yeni bir kanıtıdır.

Bizler günlerdir direnenlerin ölü kelimelerin yükünü aldığını, dili canlandırdığını, tahakkümün pasını silip attığını, ülkenin önünde bin bir olasılıkla dolu yollar açtığını görüyoruz. Edebiyatçılar olarak bu şenliğe coşkuyla katılıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişin yanındayız. Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Aşağı bakmayacağız."