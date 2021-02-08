Eskişehirliyi zehirleyen oyunu SABAH deşifre etti! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu hava kirliliği, kentsel hava kirliliğinin önemli bir kısmını oluştururken, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtlar, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor.

Egzoz gazında bulunan kirletici maddeler insanlarda akciğer, kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Alerji hastaları, yaşlılar ve çocuklar bu kirliliğin etkilerine karşı daha hassas olurken, ayrıca söz konusu kirlilik hayvan, bitki ve cansız varlıklar üzerinde de olumsuz etkiye neden oluyor.