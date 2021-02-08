Eskişehirliyi zehirleyen oyunu SABAH deşifre etti! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

CHP'nin sözde çevreci Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir halkının sağlığını hiçe sayan oyunu deşifre oldu. Trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumayı, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamayı amaçlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın halk sağlığı için titizlikle yürüttüğü denetimler neticesinde büyük bir skandal ortaya çıkarıldı.
SKANDAL ELEKTRONİK TAKİP SAYESİNDE ORTAYA ÇIKARILDI
Egzoz gazı ölçümlerinin kontrol altına alınması ve takibinin sağlanması amacıyla, ölçüm verilerini elektronik olarak işleyen ve raporlayan bir yazılım aracılığı ile takip eden ve denetleyen bakanlık, Eskişehir'deki skandalı da bu yolla ortaya çıkardı. Bakanlık personelinin sistem üzerinden gerçekleştirilen ölçüm incelemelerinde, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu 16 Ocak 2021 tarihinde anormal ölçümler dikkatlerini çekti. Eskişehir'de bulunan "Ms Garage Adi Ortaklığı" isimli ölçüm istasyonunda belediyeye ait resmi plakalı 63 adet otobüse ortalama üçer dakika aralıkla ölçüm yapıldığı tespit edildi.
Şüphe üzerine ölçümlerle ilgili detaylı inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sonucunda aynı marka ve modele sahip otobüslerden sadece birkaç tanesinin istasyona giderek ölçüm yaptırdığı, diğer otobüslerin ölçümlerinin, istasyona getirilen numune otobüs üzerinde plaka değiştirmek suretiyle gerçekleştirildiği belirlendi.
Ölçümlere ait görsel ve ölçüm raporlarından skandal ortaya çıkarılırken, incelemenin kapsamı genişletilerek önceki yıl da gerçekleştirilen ölçümler kontrol edildi. Bu kapsamda 20 Ocak 2020 tarihinde Eskişehir'deki "Özeller Dizel Oto Yedek Parça Otm. San. Ve Tic. Ltd. Şti." istasyonunda aynı otobüslerin yine plakalarının değiştirilerek göstermelik otobüslerle ölçüm gerçekleştirildiği tespit edildi.
İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ, SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ
Söz konusu uygunsuzluklarla ilgili olarak Çevre Kanunu'nda yer alan "Egzoz gazı emisyon yetki belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya kurallara aykırı ölçümler yapanlara idari para cezası verilir" hükmü kapsamında istasyonlara idari para cezası kesildi. Aynı zamanda usulsüzlüğü yapan istasyonların egzoz gazı emisyonu ölçümü belgesi de iptal edilirken, Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. "Ölçüm yetkisi sona erdirilen istasyonda görevli personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda görevlendirilemez" hükmü kapsamında ise gerekli idari yaptırımların uygulanacağı öğrenildi.
BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu hava kirliliği, kentsel hava kirliliğinin önemli bir kısmını oluştururken, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtlar, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor.
Egzoz gazında bulunan kirletici maddeler insanlarda akciğer, kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Alerji hastaları, yaşlılar ve çocuklar bu kirliliğin etkilerine karşı daha hassas olurken, ayrıca söz konusu kirlilik hayvan, bitki ve cansız varlıklar üzerinde de olumsuz etkiye neden oluyor.