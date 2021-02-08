Kadıköy’de gözaltına alınan 61 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı! 33 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kadıköy'de süren eylemler sırasında gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. 61 şüpheli, emniyet güçleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Kadıköy’de gözaltına alınan 61 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı! 33 şüpheli tutuklamaya sevk edildi | Video

61 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 61 kişi, hastanedeki kontrollerinin ardından emniyet güçleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen 61 şüphelinin savcılık tarafından sorgulanmasına başlandı.

SAVCILIKTAN 33 TUTUKLAMAYA SEVK KARARI



Savcılık tarafından ifadelerini alınan 61 şüpheliden 33'ü tutuklamaya, 20'si adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 8 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verildi. Eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorguları yapılacak.