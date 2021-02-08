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’de gözaltına alınan 61 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı! 33 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'de gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti. Savcılık, hastanedeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirilen 61 kişiden 33 kişi tutuklamaya ve 20 kişi de adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken 8 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 8.2.2021 20:16 Son Güncelleme: 8.2.2021 21:02 ABONE OL
Kadıköy’de gözaltına alınan 61 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı! 33 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kadıköy'de süren eylemler sırasında gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. 61 şüpheli, emniyet güçleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Kadıköy’de gözaltına alınan 61 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı! 33 şüpheli tutuklamaya sevk edildi | Video

61 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ
Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 61 kişi, hastanedeki kontrollerinin ardından emniyet güçleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen 61 şüphelinin savcılık tarafından sorgulanmasına başlandı.

SAVCILIKTAN 33 TUTUKLAMAYA SEVK KARARI

Savcılık tarafından ifadelerini alınan 61 şüpheliden 33'ü tutuklamaya, 20'si adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 8 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verildi. Eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorguları yapılacak.

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Kadıköy’de gözaltına alınan 61 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı! 33 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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