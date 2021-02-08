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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Merkel ile kritik görüşme!

Son dakika bilgisine göre Başkan , Almanya Başbakanı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 8.2.2021 20:04 Son Güncelleme: 8.2.2021 20:54 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Merkel ile kritik görüşme!

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ TALEBİ!

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Merkel ile kritik görüşme! | Video

Erdoğan, Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Merkel ile kritik görüşme!
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