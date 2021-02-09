Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı her hafta güncel olarak sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı öncesi en önemli konu yasakların ne zaman biteceği, kısıtlama saatlerinin esnetilmesi gibi pek çok konu oluyor. Gelecek resmi açıklamalar bu noktada yakından takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada; "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.' dedi. Bu bakımdan; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Son gelişmeler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine Toplantısı 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılmıştı. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi, günü ve saati ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.