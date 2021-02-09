Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hiç Kimsenin Fitnesine, Oyununa Aldırış Etmeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Bingöl'e geldi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı makamında ziyaret eden Kasapoğlu, sporcuları ziyaret ettikten sonra AK Parti'nin 6'ncı İl Gençlik Kolları Kongresine katıldı.

Bakan Kasapoğlu'na kurum ziyaretlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

'HÜKÜMET OLARAK TÜM KADROLARIMIZLA MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ'

Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Salonu'nda Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhansporlu oyuncularla bir araya geldi. Bingöl'e yatırım müjdeleri veren Bakan Kasapoğlu, hükümet olarak tüm kadrolarla beraber milletin hizmetinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Bingöl'deyiz. Önemli toplantılar gerçekleştirdik, çok bereketli bir gün geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe değer veren felsefesiyle birlikte yatırım politikamızı her geçen gün güçlendiriyoruz ve çıtayı yükseltiyoruz. Bingöl'de bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılar çerçevesinde aldığımız kararlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bingöl'ümüzün bir spor şehri, marka şehir olması için, hem de gençlerimize spor imkanlarının arttırılması noktasında, 7 ilçemiz 3 beldemiz de dahil olmak üzere gençlik merkezi olmayan ilçemiz, beldemiz kalmayacak. Bingöl Merkezini de gençlik merkezleri ile donatacağız. Gençlerimize spor, sanat, kültür, inovasyon çalışmaları noktasında bugüne kadar olduğu gibi, bu noktadaki desteklerimizi projelerimizle zenginleştireceğiz. Gerek merkez, gerek ilçelerde, köylerimize kadar valilik ve belediyelerimiz ile ortak çalışmalarla inşallah semt sahalarımızı da ayrı bir boyuta taşıyoruz. Basketbol sahalarımız da önem verdiğimiz projelerimizdendir. 10 bin pota projesi kapsamında, 100 tanesini Bingöl'e müjdelemek istiyorum. Bingöl ve ilçeleri pek çok branşta bu başarılara imza attı. Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz."

'TÜRKİYE DÜNYAYA BİR MESAJ VERİYOR'

Daha sonra AK Parti 6'ncı İl Gençlik Kolları Olağan Kongresinde konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'yi karanlığa götürmek isteyenlere güçlü mesajlar verdiğini ifade ederek, "Türkiye, dünyaya bir mesaj veriyor. Ülkemizi istikrarsızlığa, karanlığa götürmek isteyenlere mesaj veriyor. Kanla, gözyaşıyla beslemek isteyenlere mesaj veriyor. Şanın, şerefin, şahsiyetin, kararlılığın, istikrarın, adaletin, kalkınmanın güçlü mesajını veriyor. Ülkemizin her alanda geldiği durum, ekonomisiyle, sağlığıyla, altyapısıyla, eğitimiyle ve tüm politikalarıyla, enerjisiyle apayrı bir duruma geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güçlü liderliğiyle dünyanın tüm kirli odaklarına karşı her zaman adaletten, merhametten, vicdandan yana olan dik duruşuyla güçlü bir mesaj vermiştir, vermeye de devam edecektir. Ülke, ekonomisi, sağlığı, altyapısı, eğitimi, enerjisi ve tüm politikalarıyla apayrı bir duruma geldi. Bu şehrin her sokağına, caddesine, beldesine hizmet götürmek bizim için onurdur. Havuzlarıyla, spor salonlarıyla. 19 yıldır destan yazdık. Bu destanı birlikte büyüteceğiz. Bu enerjiyi birlikte güçlendireceğiz. Bingöl'ün değerli evlatlarına helali hoş olsun. Ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar ne oyunlar oynarlarsa oynasınlar ne tür operasyonlara girişirlerse girişsinler inşallah bu hak davada bugüne kadar olduğu gibi bir, beraber ve kardeşçe yürümeye devam edeceğiz. İnandığımız bu yolda her geçen gün bir adım ileri gideceğiz. Taş üstüne taş koyacağız, üreteceğiz, milletimiz için insanlık için çalışacağız. Hiçbir zaman, hiç kimsenin fitnesine, oyununa aldırış etmeyeceğiz. Her zaman aramızdaki kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Birliğimizden beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Kardeşliğimizle, birliğimizle beraberliğimizle tüm oyunlara meydan okuduğumuz gibi, bundan sonra da önümüzde hiçbir engel Allah'ın izni ile var olamayacak" şeklinde konuştu.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Dikme Köyü sınırlarında bulunan Haserek Kayak Merkezi'nde Bingöl Kayak Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Kayak kıyafetlerini giyen Kasapoğlu, kar motoru kullandı. Bingöl Kayak Kulübü üyeleri tarafından Türk bayrağıyla sunulan gösteri beğeniyle izlendi. Gösterinin ardından sporcular, Türk bayrağını öperek Bakan Kasapoğlu'na takdim etti. Gösteri sunan çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kasapoğlu, daha sonra kayak merkezinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesiste genç sporcularla buluştu.