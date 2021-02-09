İBB 5.7 milyon doları çöpe attı! Göksu tek tek anlattı...

İBB KURNAZLIK YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendine göre bir kurnazlık yaptığını kaydeden Göksu daha sonra şunları söyledi: "Borçlanma Töreni yapıp, (tahvil ihracı) dedi. Borçlanma diyemiyor. Çünkü borçlanmak 'ihanettir' diyordu. Tahvil ihraç etti… (Sanki) vagonlar, büyük işler yaptı. Büyükşehir Belediyesi 100 dolara satacağı kâğıdı 9.90 dolara sattı. 580 milyon doların 5 yıl sonra ödeyeceği faizini baştan verdi. 5.7 milyon doları tefeciye baştan ve peşin verdi. Televizyona çıkıp reklam yapacak, (hükümetten az borçlandım) diyecek. İstanbulluların parasını, Esenler'in parasını, Avcılar'ın parasını, Sultanbeyli'nin parasını, Kadıköy'ün parasını, Ayşe Teyze'nin, Fatma Teyze'nin parasını alıp reklam parası olarak çöpe atıyor. İşte siz busunuz. Sayın Kılıçdaroğlu eğer bu tabloyu isterse gönderirim".