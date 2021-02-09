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Son dakika haberi: Sözcüsü ’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Sözcüsü , Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 17:06 Son Güncelleme: 9.2.2021 17:17 ABONE OL
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Genelde kendi ülkelerindeki olaylarla ilgili anlayış bekleyenler, bizim ülkemizde olay olunca skandal açıklamalarda bulunuyor. İnsan hakları konusundaki hassasiyetimiz son derece yüksek. Terörle iltisaklı bazı gruplar bu işlerin içinde. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en büyük kazanımlarından bir tanesi. En önemli hassasiyetimiz, eğitim ve öğretimin sağlık bir şekilde ilerleyişi olmalı.

TWITTER'IN SANSÜR KARARLARI

Twitter'ın sansür kararları dijital zorbalık getirecektir. PYD/PKK'nın sözde liderlerinin hesapları açık, İslam düşmanı Wilders'ın hesabı açık ama Diyarbakır annelerinin ve Türkiye'deki siyasilerin hesaplarına erişim kısıtlaması getiriliyor. Neye göre bu kararı alıyorsunuz?"Demokratik olmayan, objektif olmayan bir tutum var.

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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
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