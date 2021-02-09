Son dakika | Kılıçdaroğlu'na İzmir'deki perişanlığı anlatan kadın konuştu: Burası köy gibi!

Son dakika haberi: Gayrimenkul firması sahibi bir çocuk annesi Saadet Körbulak'ın dükkanı geçen hafta yaşanan selde büyük hasar gördü. Haftasonu İzmir'e gelen ve sel mağduru esnafı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu ve yanında bulunan Tunç Soyer'e tepki gösteren Körbulak, İzmir'de her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını anlattı: "Gayrimenkul dükkanımda yaklaşık 90 bin lira zararım var. Daha önce Mimar Kemalettin Caddesi'nde gelinlik abiye firmam vardı.
"DÜKKANIMI SU BASTI, BÜTÜN TİCARETİM GİTTİ"
Yurt dışına gelinlik abiye kıyafet ihracatı yapıyordum. Avrupa'da çok firmadan alacağım valdı. Bu alacaklarım için faturalarımı ve önemli belgelerimi dükkanımda saklıyordum. Ancak dükkanımı su basınca bütün değerli belgelerim ıslandı ve kullanılamaz hale geldi. Bu evraklarımın değeri yaklaşık 800 bin lira. Benim zararımı kim karşılayacak?" dedi.
SİNİRDEN TANSİYONUM FIRLADI
Bütün kağıtlarda kanalizasyon kokusu olduğunu belirten Körbulak, "Kağıtlar kurusun diye balkonuma serdim. Kurutmaya çalışıyorum ancak pis su nedeniyle bütün belgeler birbirine yapışmış. Bu belgelerle alacaklarım için dava açmam mümkün değil. Ayırmaya çalışınca parçalanıyorlar. Bu alacaklarımı şimdi nasıl tahsil edeceğim? Sinirden tansiyonum fırladı. Bu evrakları kim geri getirecek?" diye konuştu.
ALT YAPI YOK
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in en nezih semtlerinden biri olan Güzelyalı'da dükkanının sular altında kaldığını söyleyen Körbulak, "Daha önce Karabağlar'da su baskını yaşanmıştı. O görüntüleri televizyondan izledim ve dükkanlarını su basan esnaflar için ağlamıştım. Şimdi daha kötüsü benim başıma geldi. İzmir'de en küçük yağmurda cadde ve sokaklarda su birikiyor.
İZMİR KÖY GİBİ
Yolda yürürken araçların geçmesiyle pis sular başımdan aşağı dökülüyor. Vatandaş olarak yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyorum. İzmir'de alt yapı denilen diye bir şey yok. Tam bir köy gibi. Bu afet değil, alt yapımızda çok büyük sorun var. Yıllarca yurt dışına gittim. Bu yağmurun 20 kat fazlası yağıyor. Onlarda böyle bir sorun yok.
Neden bu sorun yıllardır İzmir'de var?" dedi. Türkiye'de yağmur ve kanalizasyon suyunun İzmir'de aynı borudan gittiğine dikkat çeken Körbulak, "Türkiye'nin başka bir şehrinde böyle bir sistem yok. Sadece İzmir'de var.
Yıllardır yenilenmedi. Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz" dedi.