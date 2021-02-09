Son dakika | Kılıçdaroğlu'na İzmir'deki perişanlığı anlatan kadın konuştu: Burası köy gibi!

İZMİR KÖY GİBİ

Yolda yürürken araçların geçmesiyle pis sular başımdan aşağı dökülüyor. Vatandaş olarak yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyorum. İzmir'de alt yapı denilen diye bir şey yok. Tam bir köy gibi. Bu afet değil, alt yapımızda çok büyük sorun var. Yıllarca yurt dışına gittim. Bu yağmurun 20 kat fazlası yağıyor. Onlarda böyle bir sorun yok.