Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde merakla bekleniyor! Erdoğan'ın müjde açıklaması ne olacak ve ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklamasına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Erdoğan, çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Millete Sesleniş Konuşması'nın takip edilmesi gerektiğini özellikle belirtti. Erdoğan, açıklamalarının devamında birçok güzelliğin takdim edileceği müjdesini de verdi. Bu açıklamaların peşi sıra, Erdoğan'ın müjdesini verdiği büyük gün geldi çattı. Milyonlarca vatandaş, Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt ararken bu müjdenin ne olabileceği konusunda tahmin yürütmeye de başladı.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ AÇIKLAMASI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular ve Erdoğan'ın müjdesi ile ilgili son dakika ayrıntıları: