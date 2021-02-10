Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’e ‘militan’ sorgusu

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti valilerine, kaymakamlarına, yargıçlarına 'Militan' suçlamasında bulundu. Haddini aşan bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şimşek, ''Vali militan, Kaymakam militan, alınan kararları görüyoruz'' ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığınca, skandal ifadelerde bulunan Şimşek hakkında yapılan suç duyurusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İfadeye çağırılan Şimşek, bugün öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.



BAKAN YARDIMCISI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çok yazık! Şerefli Vali ve Kaymakamlarımıza militan derken insanın yüreği sızlar. Türkiye'nin her köşesinde yalnızca millete hizmet için çalışan fedakar idarecilerimiz bu ülkenin göz bebeğidir. Yapmanız gereken tek mesuliyet özür dilemektir!'' ifadelerini kullandı.



CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY'IN İFADELERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz günlerde TBMM'deki basın toplantısında "Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" cümlelerini kullanmıştı. Altay'ın militan ifadesine de çokça tepki gelmişti.