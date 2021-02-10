İletişim Başkanı Altun: KKTC'ye doğru yola çıktık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktıklarını bildirdi.

Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığındaki heyetimiz, yoğun ve bereketli bir gündemle birçok önemli konuda istişareler gerçekleştirecek. Şimdiden hayırlara vesile olsun." dedi.