Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun: KKTC'ye doğru yola çıktık

İletişim Başkanı Altun: KKTC'ye doğru yola çıktık

İletişim Başkanı , "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yola çıktık." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 14:27 Son Güncelleme: 10.2.2021 14:37 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun: KKTC'ye doğru yola çıktık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktıklarını bildirdi.

Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığındaki heyetimiz, yoğun ve bereketli bir gündemle birçok önemli konuda istişareler gerçekleştirecek. Şimdiden hayırlara vesile olsun." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanı Altun: KKTC'ye doğru yola çıktık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA