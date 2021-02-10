Son dakika | Başkan Erdoğan ilan etmişti: Müjde günü geldi

Son dakika haberi: Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde ile ilgili açıklamalarına kilitlendi. Adeta nefeslerin tutulduğu ve daha önce Karadeniz Doğal gazında olduğu gibi heyecan oluşturan müjde açıklamasına artık saatler kaldı. Erdoğan'ın önceki gün ilan ettiği ve "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözleriyle duyurduğu büyük gün resmen geldi ve gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular ve Erdoğan'ın müjdesi ile ilgili son dakika ayrıntıları: