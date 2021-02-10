Son dakika: Dink kararı 5 Mart’ta

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu görevlileri ile birlikte bazı FETÖ'cü gazetecilerin de yargılandığı davada 129. duruşma yapıldı. Sanık savunmaları daha önce tamamlandığı için bugünkü duruşmada Dink ailesinin avukatlarının son kez beyanları ve talepleri alındı. Aile avukatları, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.



Cumhuriyet savcısı 14 Aralık'ta mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında, FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ve eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun aralarında olduğu sanıkların, Dink cinayetine iştirak ettiklerini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını istemişti. Mütalaada bu sanıkların, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği halde Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmedikleri, bu nedenle sanıkların eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu belirtiliyor. Mütalaada 11 sanığın beraatleri yönünde görüş bildirilirken, diğer sanıkların da benzer suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

14 YILDA ÜÇ DAVA

Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Tetikçi Ogün Samat ile arkadaşlarının yargılanmaları tamamlamış, ancak FETÖ'nün 17 Aralık 2013'teki yargı darbesinin başarısız olmasından sonra cinayette FETÖ parmağı açığa çıkmış ve çoğunluğu polis olan 26 kamu görevlisi hakkında ikinci bir dava açılmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından genişletilen soruşturma sonunda bu kez elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve jandarma görevlileri ile gazetecilerin aralarında bulunduğu 8'i firari 51 kişi hakkında üçüncü bir dava açılmış, davalar birleştirilmişti. 13 Haziran 2019'da tetikçi ve arkadaşlarının dosyası, zaman aşımı yakın olduğu için ayrılmış, mahkeme 17 Temmuz 2019'da dosyası ayrılan 9 sanıktan 7'sine 2.5 yıldan 99.5 yıla kadar hapis, 2 sanığın beraatine karar vermişti. Kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı dava ise yaklaşık 5 yıldır sürüyordu.