SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Yeni tedbirler tavsiye edilecek mi?

YENİ TAVSİYE KARARLARI ALINACAK MI?

Koronavirüs ile mücadele dünya genelinde bir yılı aşkın süredir devam ederken, Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'dan art arda gelen mutasyon haberleri endişe veriyor. Aşı haberleri ile oluşan olumlu hava, mutasyon haberleri ile yerini korku ve endişeye bıraktı. Bilim Kurulu dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye'de de görülen mutasyonlu virüs ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.