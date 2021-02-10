SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Yeni tedbirler tavsiye edilecek mi?

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam 17.00'de videokonferans ile toplanacak. Bakan Fahrettin Koca, toplantıya başkanlık edecek. Toplantıda aşı çalışmaları, mutasyonlu koronavirüs, kısıtlamalar ve yeni tavsiye kararları konuşulacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
SON DAKİKA: Bilim Kurulu'nda kritik toplandı! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? | Video
KISITLAMALARIN ESNETİLMESİ BEKLENMİYOR
Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Kısıtlamalar ile ilgili tavsiye kararı merakla bekleniyor. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre, vaka sayılarının kritik seviyelerde olması, mutasyonlu virüsün çok daha kolay bulaşıyor olması nedeniyle kısa süre içerisinde kısıtlamalarda esnetme beklenmiyor.
YENİ TAVSİYE KARARLARI ALINACAK MI?
Koronavirüs ile mücadele dünya genelinde bir yılı aşkın süredir devam ederken, Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'dan art arda gelen mutasyon haberleri endişe veriyor. Aşı haberleri ile oluşan olumlu hava, mutasyon haberleri ile yerini korku ve endişeye bıraktı. Bilim Kurulu dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye'de de görülen mutasyonlu virüs ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Mutasyonlu virüsün ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberi güncellenmiş, 2 madde daha eklenmişti. Gözler bu gelişme sonrası 'Yeni tedbirler'e çevrildi. Toplantı sonrası yeni tedbir tavsiyelerinde bulunulup, bulunulmayacağı merakla bekleniyor.
ÖNCELİKLİ GÜNDEM AŞI UYGULAMALARI
Türkiye, Çin'den temin ettiği SinoVac isimli aşıları uygulamayı sürdürüyor. Dünyanın aşı sıkıntısı çektiği dönemde, çok hızlı şekilde aşılamaya geçilirken, aşıda ikinci doz uygulamaları bu hafta boyunca sürecek. Herhangi bir sorun şimdilik bulunmazken, bundan sonra izlenecek yol ile yerli aşıdaki son durum değerlendirilecek.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı bir açıklama yapılması, değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.