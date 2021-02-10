Teyit.org'u İBB'mi finanse ediyor?

Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonlarından desteklendiğini açıklayan Teyit.org adlı internet sitesi; pandemi döneminin en büyük yalanı olan Fazilet durağından İETT'ye 47 kişinin bindiğine dair iddiayı incelemedi.

İBB BAŞKANI VE İBB SÖZCÜSÜ'NÜN YALANLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR

Teyit.org adlı internet sitesi; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un gerçek dışı açıklamalarını görmezden gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montaj fotoğrafları için harekete geçiyor.

285 DEFA PAYLAŞILAN MONTAJ FOTOĞRAFI İNCELEDİ, 100 BİN 22 DEFA PAYLAŞILAN İBB SÖZCÜSÜ'NÜN YALANINI İNCELEMEDİ!

Teyit.org adlı internet sitesi; sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 285 defa paylaşılan ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu montaj fotoğrafla hedef alındığı paylaşımı inceledi ve haber yaptı.

Aynı site İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcu bindiği iddiasını (7 tweet) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşan, 20 bin 43 defa Retweet, 79 bin 979 defa beğeni yapılan (toplamda 100 bin 22) yalan ifadelerini incelemedi.

İMAMOĞLU'NUN "KANIM DONDU" İFADESİNİ DE İNCELEMEDİ

Teyit.org adlı internet sitesi; Fazilet durağından hiçbir yolcu binmemesine rağmen "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya" iddiasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçek dışı açıklamalarını da incelemedi.

İBB'NİN RESMİ SİTESİNDE YER ALAN İKİ YALAN HABER DE TEYİT EDİLMEDİ

Teyit.org adlı internet sitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde https://www.ibb.istanbul/ yer alan ve Fazilet durağında 47 kişinin bindiği yalanını savunan iki haberi de inceleme gereğinde bulunmadı.

İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiasında bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse

Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

"FAZİLET DURAĞINDAN ARACA BİR ANDA 47 YOLCU BİNMİŞTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyurusunda; tatil günü olan Pazar sabahı 06:00 civarında otobüslere kasıtlı olarak toplu binildiğini iddia edilerek, "29 Mart Pazar sabahı saat 06:00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir. 62 no'lu Kağıthane-Kabataş Hattına; 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu; 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir. 72 duraklı 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında ise; 29 Mart Pazar sabahı saat 06:15'de sadece iki duraktan 41 kişinin zorla otobüse binmiştir" iddiasında bulunuldu. Suç duyurusunda; otobüs içerisinde gözüken kişilerin organize bir şekilde ve zorla otobüse bindikleri iddia edildi.

KAMERA KAYITLARI, GEÇMİŞE YÖNELİK 3 AYLIK VERİ DÖKÜMLERİ VE YOLCU LİSTELERİ İNCELENDİ

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi.

90 YOLCUNUN İFADESİ ALINDI

29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden 40 yolcunun bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. 29 Mart 2020 günü 146 No'lu Boğazköy Bakırköy hattında seyahat eden 50 yolcunun da bilgi sahibi ifadeleri alındı.

ARAÇ İÇİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İZLENEREK ÇÖZÜMÜ YAPILDI

Kağıthane Kabataş hattında ilk duraktan hareket saati olan 06.13 ila son durağa ulaşma saati olan 07.13 saatleri arasına ait araç içi güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek çözümü yapıldı. Boğazköy Bakırköy hattında ilk duraktan hareket saati olan 05.43 ila son durağa ulaşma saati olan 06.25 saatleri arasına ait araç içi güvenlik kamera görüntüleri izlenerek çözümü yapıldı

PAZAR GÜNÜNÜN 3 AYLIK YOLCU YOĞUNLUK BİLGİSİ İNCELENDİ

Her iki hattın Pazar günleri aynı sefer saatlerine denk gelen son 3 aylık yolcu yoğunluk bilgisi incelendi. Soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aracılığıyla ve doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yazışmalar yapılarak soruşturma için gerekli bilgi, belge ve kamera görüntü kayıtları temin edildi.

BAŞSAVCILIK: "İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapılan şikayetin, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan basın açıklamasının ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ulusal basında yer alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

FAZİLET DURAĞINDAN 47 YOLCU DEĞİL HİÇ YOLCU BİNMEDİ

Başsavcılık; 62 nolu Kağıthane Kabataş hattında 29 Mart Pazar günü, bu hat üzerinde bulunan Fazilet durağından bir defada 47 yolcunun bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Başsavcılık takipsizlik kararında; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarih 2020/1446 sayılı son yazısı ekinde gönderilen en son tabloya göre Fazilet durağından olay gün ve saatinde herhangi bir yolcunun binmediği anlaşılmaktadır. Araç içi kamera kayıtlarına göre de Fazilet durağı da dahil olmak üzere otobüsün yolcu aldığı hiç bir durakta bir defada 47 yolcunun binmediği anlaşılmıştır" denildi.

ONGUN: "SABAH 06.00'DA FAZİLET DURAĞINDAN ŞOFÖRÜN UYARISINA RAĞMEN ARACA BİR ANDA 47 YOLCU BİNMİŞTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiğini savundu. Murat Ongun; "30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir. (…) 72 duraklı 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattımıza ise 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu binmiştir. 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu, sabah 06.15'de ise sadece iki duraktan 41 kişi şoförün uyarılarına rağmen binmiştir" iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU: "OTOBÜSE BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM. KANIM DONDU"

Ekrem İmamoğlu, 30 Mart sabahı FOX TV'de canlı yayına çıktı ve otobüse binen yolcuları hedef aldı. İmamoğlu, "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.

TEYİT.ORG ADLI HABER SİTESİ İBB BAŞKANI'NIN MONTAJ FOTOĞRAFLARI İÇİN HABER YAPIYOR

100 bin 22 defa paylaşılan İBB Sözcüsü'nün yalanını teyit etmeyen Teyit.org adlı site; sosyal medyada ajans tarafından yapıldığını iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montaj fotoğrafları için defalarca haber yaptı. İşte o haberlerden bazı örnekler:

"Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na başpiskopos tablosu hediye etmedi"

"Sosyal medyada paylaşılan ve Teyit'e ihbar olarak gönderilen bir fotoğrafta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ermenistan başpiskoposunun tablosunu hediye ettiği iddia edildi. Fotoğraf, sosyal medyada 11 bin kez paylaşıldı."

"Ekrem İmamoğlu'na Papaz Makarios'un tablosunun hediye edildiği iddiası"

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başpiskopos III. Makarios'un tablosunun hediye edildiğini gösteren fotoğraf paylaşıldı.

İddiaya konu olan fotoğraf, Facebook'ta Since 1971 isimli sayfa tarafından 4 Ekim 2019 tarihinde paylaşıldı. Yaklaşık bin kişi tarafından paylaşılan gönderi, 134 kullanıcı tarafından da beğenildi."



"Beylikdüzü'ndeki AVM'nin İmamoğlu'na ait olduğu ve deprem toplanma alanına inşa edildiği iddiası"

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde Beylikdüzü'ndeki bir deprem toplanma alanına alışveriş merkezi (AVM) yapıldığı ve bu AVM'nin sahibinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu iddia edildi.

Twitter'da İlk Kurşun Gazete tarafından 29 Eylül 2019'da paylaşılan iddia şimdiye kadar yaklaşık 250 retweet ve 400 beğeni aldı."

"Fotoğrafın Mason locasının Ekrem İmamoğlu'na verdiği üstatlık belgesini gösterdiği iddiası"

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın Ekrem İmamoğlu'na 1995 senesinde Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası tarafından verilen üstatlık belgesini gösterdiği iddia edildi. Bir Facebook kullanıcısı tarafından da paylaşılan fotoğraf 4 bin kişi tarafından paylaşılırken 2 yüz 92 kişi tarafından da beğenildi. Belge görseliyle ilgili Ekşi Sözlük isimli platformda da bir başlık açıldı.





"Fotoğrafın İmamoğlu'nun boynundaki haç şeklinde kolyeyi gösterdiği iddiası"

Sosyal medyada paylaşılan ve Teyit'e ihbar olarak gönderilen fotoğrafın, boynunda haç şeklinde bir kolye bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdiği iddia edildi.

Bir kullanıcı tarafından 4 Eylül 2019'da Facebook'a yüklenen fotoğraf şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kullanıcı tarafından beğenildi.

"Fotoğrafın İmamoğlu'nun odasına astığı bir buçuk milyon dolar değerindeki tabloyu gösterdiği iddiası"

Sosyalmedyadapaylaşılan bir fotoğrafın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun odasına astığı 1 buçuk milyon dolar değerindeki tabloyu gösterdiği iddia edildi.

Facebook'ta Reis-in Adamları isimli sayfa tarafından "Ekrem imamoğlu'nun 1,5 milyon dolara aldığı tablo. Belediyede tasarruf başlatacağız demişti, edepten tasarruf demiş?" ifadeleri ile paylaşılan fotoğraf şimdiye kadar 722 beğeni ve yaklaşık bin paylaşım aldı.

Fotoğrafın Ekrem İmamoğlu'nu marketten içki alırken gösterdiği iddiası



Facebook'ta "Binali Yıldırım Erdoğancılar 2023" isimli bir hesabın 30 Temmuz 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun marketten rakı aldığını gösterdiği iddiasını ortaya atan gönderi şimdiye kadar yaklaşık bin kullanıcı tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, başka hesaplardan da paylaşılma sokuldu.

Fotoğrafın Ekrem İmamoğlu ve Fethullah Gülen'i bir masada gösterdiği iddiası

Sosyal medyada paylaşılan ve teyit.org'a ihbar olarak gönderilen bir fotoğrafın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fethullah Gülen'i karşılıklı olarak bir masada otururken gösterdiği iddia edildi.

Bir kullanıcı tarafından 24 Temmuz 2019'da Facebook'a yüklenen fotoğraf ise şimdiye kadar yaklaşık bin 500 kişi tarafından paylaşıldı.