Turkish Cargo dünyada ilk beşte

Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo'nun düzenlediği ''Cargo Talks'' etkinliğinde hava kargo sektörünün geleceği konuşuldu.



EN FAZLA HAVACILIK SEKTÖRÜ ETKİLENDİ



Moderatörlüğünü ünlü blogger Sam Chui yaptığı Web seminerinin açılış konuşmasını yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı hava kargo sektörünün geçen yıl yaşanan yaşanılan zor günlerde dünya için ne kadar değerli bir misyon üstlendiğini bir kez daha kanıtlandıgını belirterek, "Havacılık sektörü bir yandan bu krizden en fazla olumsuz etkilenen endüstrilerden biri olurken diğer yandan eski güzel günler için en önemli faydayı sağlayan sektörlerden oldu" dedi.



KESİNTİSİZ OPERASYON



Bu süreçte Turkish Cargo'nun operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünun altını çizen Aycı, 25 kargo uçağına ek olarak 50 yolcu uçağını kargo operasyonları için kullanarak operasyonel kabiliyetlerini artırdıklarını söyledi.





TURKİSH CARGO İLK BEŞTE



Bunun gibi attıkları stratejik adımlar sayesinde Turkish Cargo'yu dünyadaki en önemli 5 hava kargo taşıyıcısı arasına taşıdıklarını vurgulayan Aycı, "Türk Hava Yolları olarak sahip olduğu güçlü uçuş ağımız ve hava kargo taşıma kabiliyetlerimiz sayesinde geçen yıl 1,5 milyon ton kargo taşımasına denk gelen bir oranla, pazar payımızı küresel ölçekte yüzde 5'e çıkardık. Turkish Cargo'nun dünyanın en güçlü hava kargo şirketi olma yolculuğu bu zor günler ardımızda kaldığında da devam edecek ve biz onu bir alt marka olarak değil hava kargo şirketlerinin en üst seviyesi olarak göreceğiz." diye konuştu.



UÇAK BİLETİ İÇİN YARIŞTILAR



Panel sırasında interaktif bir oyun olan kahoot yarışması yapıldı ve webinara özel olarak hazırlanmış dijital oyun katılımcıları, uçak bileti kazanma şansı için yarıştı. Global nitelikli dijital etkinlikte, katılımcılar hem mükemmel bir ağ oluşturma fırsatı buldu hem de çok önemli lojistik gündemlerin konuşulduğu paneller sayesinde adeta eğitim aldı.



WEB SEMİNERLERİ DEVAM EDECEK



Takip (tracking) kamera teknolojisi ile sanal mecrada oluşturulan 3 boyutlu dünyanın içerisine canlı olarak entegre edilerek hazırlanan, stüdyo ortamında gerçekleşen etkinlik, ülkemizde canlı yayınlanan en gelişmiş teknolojik etkinlik olma niteliği ile öne çıktı. Turkish Cargo, yakın gelecekte Cargo Talks web semineri serisine devam edecek.