Yerli aşıda faz-2 ay çalışmaları başladı! İlk doz aşı gönüllüye uygulandı

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) covid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı. Aday aşının faz-2 doz uygulama gönüllüsü ise yaptığı açıklamada aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, yerli aşının gurur verici olduğunu söyledi.

FAZ-2'NİN İLK DOZU UYGULANDI

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşıda faz-2 çalışmalarına başlandığını belirterek ilk doz aşılamanın gerçekleştirildiğini söyledi.

Faz- 2'nin ilk doz aşısının bir gönüllüye uygulandığını belirten rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış; " Erciyes Üniversitemiz tarafından Kovid-19'a karşı geliştirdiğimiz yerli aşımızın faz-1 çalışmaları bitmiş, faz-2 çalışmaları devam etmekteydi. Bugün çok şükür faz-2 aşamasının gönüllü dozlamasına geçmiş olduk. İnşallah faz-2 çalışmasının da faz-1 çalışmasında olduğu gibi başarılı geçeceğini ümit ediyorum. Elimizden gelen gayreti hem Erciyes Üniversitesi olarak, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapmaktayız. Zaten aşı adayımız Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen bir aşı adayıdır. Biz protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı TÜSEB'e devretmiş olduk. Ama faz-1 ve faz-2 çalışmalarını üniversitemizde devam ettiriyoruz. İnşallah ümidimiz en kısa zamanda yerli aşımıza ulaşmak olacak" dedi.

250 GÖNÜLLÜYE UYGULANACAK

Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşı adayı için 400 gönüllünün başvuruda bulundu. Aşı gönüllüsü olmak isteyen adaylar arasında seçilen 250 gönüllüye faz-2 aşılarının uygulanmasına başlandı. Yerli koronavirüs aşısı Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönüllülere uygulanıyor.

Yapılan Faz-1 çalışmasıyla güvenlik aşamasından başarıyla geçen yerli aşı, Faz-2 çalışmasında ise etkinlik testlerinden geçecek. Gönüllülere 2 ayrı doz şeklinde uygulanacak olan aşının Faz-2 çalışmalarının tamamlanmasının ardından Faz-3 çalışmaları ise 3 bin kişi üzerinde yapılacak. Aşının daha fazla etkinliğinin test edileceği Faz-2'de aşının uygulandığı gönüllüler hastanede yatırılmayarak evlerine gönderilecek.