Son dakika haberi: Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 10 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri

Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkisini gösteren salgınla ilgili olarak "corona virüsü son dakika" başlığıyla yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi başından bu yana elde edilen verilere göre toplamda 2 Milyon 556 bin 837 vaka tespit edilirken 27 bin 093 kişi ise vefat etti. Bu veriler ışığında Bakan Koca Twitter hesabından günlük tablo değerlendirmelerini kamuoyuna sunarken Sağlık Bakanlığı ise resmi sitesi aracılığıyla en son corona virüs tablosu verilerini sunuyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum bilgilerini öğrenmek isteyenlerse 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA! 10 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ile 10 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;