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Son dakika haberi: Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 10 Şubat ile koronavirüs vaka sayısı verileri

Dünya genelinde etkisini hissettiren ve 11 Mart tarihinde ülkemizde ilk vakası teşhis edilen pandemiye ilişkin “corona virüsü son dakika” başlığıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Günümüze kadar geçen sürede ’de toplam 27 bin 093 kişi vefat ettiği salgınla ilgili olarak Twitter hesabı ve resmi sitesi aracılığıyla günlük paylaşılıyor. Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı verilerini öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. 10 Şubat ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.2.2021 07:12 Son Güncelleme: 11.2.2021 07:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 10 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri

Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkisini gösteren salgınla ilgili olarak "corona virüsü son dakika" başlığıyla yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi başından bu yana elde edilen verilere göre toplamda 2 Milyon 556 bin 837 vaka tespit edilirken 27 bin 093 kişi ise vefat etti. Bu veriler ışığında Bakan Koca Twitter hesabından günlük tablo değerlendirmelerini kamuoyuna sunarken Sağlık Bakanlığı ise resmi sitesi aracılığıyla en son corona virüs tablosu verilerini sunuyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum bilgilerini öğrenmek isteyenlerse 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA! 10 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ile 10 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;

10 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 642
  • HASTA SAYISI: 664
  • VEFAT SAYISI: 95
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 903

9 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 636
  • HASTA SAYISI: 659
  • VEFAT SAYISI: 98
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 109

8 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 103
  • HASTA SAYISI: 632
  • VEFAT SAYISI: 103
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 567


7 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 670
  • HASTA SAYISI: 623
  • VEFAT SAYISI: 112
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 201



6 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 897
  • HASTA SAYISI: 618
  • VEFAT SAYISI: 108
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 089
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Son dakika haberi: Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 10 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri
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