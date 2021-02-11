“Anayasa’nın geçici 20. maddesi yok mu oldu?”

TURAN: "TBMM'DE OKUNAN TARTIŞMALI BERBEROĞLU KARARI ESASA İLİŞKİN BİR KARAR DEĞİLDİR, BERAAT DEĞİLDİR"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan; TBMM'de okunan tartışmalı Berberoğlu kararı esasa ilişkin bir karar olmadığını belirterek, "Kaldı ki fezleke süreci de başlamıştır" dedi.

Bülent Turan; "Bizim için CHP bir milletvekili fazla bir eksik hiç önemi yok! MİT Tırları, bu topraklara ihanettir. 17 Aralık gibi, 15 Temmuz gibi bir FETÖ operasyonudur. TBMM'de okunan tartışmalı Berberoğlu kararı esasa ilişkin bir karar değildir, beraat değildir. Kaldı ki fezleke süreci de başlamıştır" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: "ANAYASANIN GEÇİCİ 20. MADDESİ YOK MU OLDU?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da; söz konusu kararı değerlendirdi ve "Anayasanın geçici 20. maddesi yok mu oldu?" diye sordu.

Feti Yıldız; şunları söyledi:

"MİT Tırları davasında; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi mahkumiyet kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi mahkumiyet kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi onama kararı ve dosyadaki somut delillerle birlikte Anayasanın geçici 20. maddesi yok mu oldu?"