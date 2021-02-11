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Başkan Erdoğan 'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük ve İl Kongreleri’ne de kapsayan gezi ve inceleme programı için bugün akşam saatlerinde havayolu ile ’dan Trabzon’a geldi. Erdoğan buradan helikopterle Rize’nin ilçesine hareket etti

İHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 20:31 ABONE OL
Başkan Erdoğan Rize'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük Rize ve Trabzon İl Kongreleri'ne de kapsayan gezi ve inceleme programı için bugün akşam saatlerinde havayolu ile geldiği Trabzon'dan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Trabzon Havalimanı'ndan heliktopterle Güneysu İlçe Stadı'na geçen Erdoğan, buradan makam aracıyla birlikte Merkez mahallesindeki evine geçti. İlçe merkezinden geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracından el salladığı gözlendi. Önceki gelişlerinin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe merkezinde geleneksel hale gelen selamlama konuşmasını pandemi nedeniyle bu kez yapmadığı gözlenirken, ailesi ile birlikte Güneysu ilçesindeki evinde dinlenmeye çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rize il merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılacağı ve ardından partisinin il başkanlığında gençlik kolları için düzenlenen etkinliğe katılacağı öğrenildi.
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Başkan Erdoğan Rize'de
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