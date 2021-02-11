Son dakika: Muharrem İnce'den Faik Öztrak'a sert sözler: Dededen toruna CHP'den torpilliler

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Partisinden ayrılan CHP'nin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin mevcut yönetimine sert tepki gösterirken, "CHP yönetiminin ayarlarını bozdum ben. Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler. Sayın Akşener ikinci, Muharrem İnce üçüncü olur çeker köyüne gider diye düşündüler" dedi.

8 YILLIK MESELE

3 milletvekili arkadaşımız böyle bir girişiminde bulundular; doğru. Bunların mimarı benim. 2004'den beri genel başkanı üyeler seçsin diye yıllardır dillendiriyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, doğru bir şey yaptılar. Bunu bütün kamuoyunun göz önünde genel başkanı üyeler seçsin, cumhurbaşkanı adayını partinin kayıtlı üyeleri belirlesin diye dillendirmişim. Çarşamba günü bu açıklamayı milletvekili arkadaşlarım yaptı. Pazartesi günü ben istifa ettim. Bu 8 yıllık mesele.

CHP'DE DEMOKRASİ KALMADI

Ben partide demokrasi istiyorum, ilkelerine dönüş istiyorum. Partide demokrasi olursa ilkelerine doğal olarak döner zaten. 8 yıldır diretiyorum ben bu konuda. Biz şimdi yeni bir parti kuruyoruz.

SIRF MUHALEFET EDECEĞİM DİYE...

CHP 'Ne işimiz var Libya'da' diyemez. Dediler mi bunu, dediler. Mavi vatan kavramını anlayamamışsan. Fransa, Rusya oradaysa Türkiye niye olamaz? Sırf muhalefet edeceğim diye.

ÖZTRAK AİLESİ CHP'DEN TORPİLLİ

2018'den bu yana tüzük değişti, antidemokratik hale geldi. Tek adaylı il kongreleri geldi, ön seçim kalktı. Grup başkanvekilliği seçimleri kaldı. Faik Öztrak Bey'e şunu söyleyeyim. Konuşursam ters konuşurum. Yıl 1923 milletvekili, Yıl 2021 milletvekili. Cumhuriyet'ten hep alacaklısı. Aralık'ta Kurultay toplanıyor dedesi, babası ve sonra kendisi. Birinci sırada tahsisli. Benim dedem koyun çobanı. Tırnaklarımla geldim buraya. Faik Öztrak listeye oturacak birinciye. 2, 3, 4 ön seçim. Dolayısıyla ben saray ağzını bilmem, halkın ağzını bilirim.

CHP'den istifa eden Muharrem İnce partiyi karıştırdı! Faik Öztrak'tan sert sözler | Video