Son dakika | AK Parti'den sıfır tolerans çalışması

Son dakika haberi: Koronavirüs Pandemisi Ülkemizi etkisi altına alalı neredeyse bir yıl oldu, sürecin beraberinde getirdiklerini, dijitalleşmeyi, Y & Z kuşağını ve beklentilerini Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile konuştuk;
Öncelikle teşekkür ederim röportaj isteğimizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?
''Her ülkenin dijitalleşme kapsamında kendi verisine ve datasına sahip çıkması gerekiyor.''
Koronavirüs pandemisi dijital alana karşı geçişi arttırdı. Kamuoyunun da bildiği ve takip ettiği üzere siz de iyi bir sosyal medya kullanıcısısınız. Çağımızın gerekliliği dijitalleşmeye karşı artısı ile, eksisi ile düşünceleriniz neler? Son zamanlarda ciddi politik mücadeleler de dijital alana taşındı…
Dijitalleşme demek biraz da genç nesil demek. Ak Parti Y & Z kuşağını sosyo-politik açıdan yakalamak için ne tür açılımlar planlamaktadır? Birkaç yıl içinde Y & Z kuşağının toplam oy oranının yüzde 52 rakamına erişeceği öngörülmekte. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidara erişmek için yeterli bir rakam.
''Türkiye kendi çocuklarına imkanlar hazırlayarak hem beyin göçünü durdurmak, hem de tersine beyin göçü oluşturmak için çok ciddi yatırımlar yapmakta.''
Sayın Cumhurbaşkanımızın beyin göçünü önleyecek tedbirler almalıyız diye bir açıklaması oldu. Neler olabilir bu tedbirler, bu anlamda sıkı çalışmalar var mı?
Koronavirüs Pandemi süreci aileleri de, ilişkileri de etkiledi. Siz de evli ve iki çocuk babasısınız, ailelere aile yapısını koruyabilmek adına tavsiyeleriniz neler olur bu süreçte?
Çok yoğun bir temponuz var. Çocuklarınızla vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz, nasıl bir babasınız? Oğlunuz daha çok küçük ama çocuklarınıza tavsiyelerde bulunuyor musunuz?
ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
"Ses yükseltmek, bağırmak, iş yerinde mobbinge uğramak da bir şiddet biçimidir. Biz tabii ki şiddete karşı cezaları arttırıyoruz."
Eminim ki Türkiye'de yaşanan kadına şiddet olayları her birimiz gibi sizi de üzüyordur, Ak Parti; ''kadına fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma'' anlamı taşıyan kadına şiddete karşı kadın haklarının korunması yönünde açılımlar planlıyor mu?
Kanayan bir diğer yaramız… Hayvan hakları yasasında son durum nedir?
Bir dönem Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği de yaptınız…
Futbol ile aranız nasıl, tuttuğunuz bir takım var mı?
Bu süreçte maalesef pek seyahat edip tatil yapma fırsatı yakalayamıyoruz ama böyle bir şansınız olsa nereye gitmek isterdiniz?
''Türkiye salgın sürecinde yeniden askıda ekmeği, zimem defterlerini hatırladı, yeniden içimizde yaşayan iyiliği paylaştı. O yüzden Türkiye son insanlık adası diyoruz.''
Yıllar evvel eğitiminin ve yolculuğunun başındaki Mahir Ünal'a seslenebilseydiniz neler söylemek isterdiniz? Belki gençlere yol gösterir tavsiyeleriniz.