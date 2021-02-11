Son dakika | AK Parti'den sıfır tolerans çalışması

''Türkiye kendi çocuklarına imkanlar hazırlayarak hem beyin göçünü durdurmak, hem de tersine beyin göçü oluşturmak için çok ciddi yatırımlar yapmakta.''

Sayın Cumhurbaşkanımızın beyin göçünü önleyecek tedbirler almalıyız diye bir açıklaması oldu. Neler olabilir bu tedbirler, bu anlamda sıkı çalışmalar var mı?