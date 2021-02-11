Son dakika | Çöpten çıkan diskten 5 bin FETÖ'cü deşifre edildi

OPERASYONLAR BAŞLADI

Geçen yıl 6 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ilk etabı yapılan operasyonlarda şifreli verilerden isimleri çıkan Jandarma'daki mahrem abilerden 73'ü hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan örgütün 73 sivil imamından 60'ı itirafçı oldu. İlk kez bir operasyonda yüzde 82 gibi büyük bir itirafçı oranı çıktı. Soruşturma birimleri, disklerdeki verilerin net olması nedeniyle gözaltına alınan zanlıların cezadan kurtulamayacağı için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Operasyonların ikinci etabında ise Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2'si mahrem imam olan 66 şüpheli Ankara merkezli 25 ilde 29 Ocak'ta gözaltına alındı.