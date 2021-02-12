AK Parti Gençlik kolları Başkanı Karaçizmeli oldu

AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi bugün GAP Arena Kapalı Spor Salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın video konferans katılımı ile gerçekleşti. Kongrede Karaçizmeli yeni başkan seçildi.

AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları 6.Olagan Kongresi bugün yapıldı. GAP Arena Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Ali Cevheri, Gülender Açanal, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Üyesi Doç.Dr Zeynep Sakar, BŞB Zeynel Abidin Beyazgül İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Adayı Abdurrahman Kırıkçı, bir önceki dönem il Gençlik kolları başkanı Mehmet Salih Saraç, bazı ilçe Belediye ve teşkilat Başkanları ile delegeler katıldı.

Divan heyetinin oluşumundan sonra Milletvekili ve BŞB Beyazgül birer konuşma yaptılar. Tek liste ile gidilen kongrede Başkan Emre Karaçizmeli ve yönetimi güven tazeledi.