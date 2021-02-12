Ardahanlılar’dan Doğu Ekspresi talebi: Son durak Ardahan olsun

Maltepe Ardahanlılar Derneği bir basın açıklaması yaparak Doğu Ekspresi'nin son durağının Ardahan olması gerektiğini belirtti. Maltepe Ardahanlılar Derneği Başkanı Yaşar Geler Ardahan'ın 1992 yılında il olduğunu belirterek yaklaşık yüz bin nüfusa sahip ketin, nüfusunun beş katı kadar da göç verdiğni kaydetti. Ardahan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devletine kuzey doğuda sınır bekçiliği yapan bir il olduğunu belirten Geler kentin büyük turizm potansiyeline rağmen ulaşım konusunda gerilerde olduğu ve ülke ekonomisinden hak ettiği payı alamadığını dile getirdi.

Ardahan'ın yaz ve kış turizmi açısından önemli alanları bulunduğunu belirten Geler, Ankara-Kars arsında hizmet veren Doğu Ekspresi'nin İstanbul-Ardahan arası hizmet vermesi gerektiğini dile getirdi.

Geler basın açıklamasında şunları kaydetti:

Ülkemizin iki önemli sınır kapısı Çıldır Aktaş Sınır kapısı ve Posof Türkgözü Sınır kapıları Ardahan'dadır. Dolayısıyla ülkemizin Kafkaslara açılan kapılarıdır. Tarihi ipek yolu üzerindedir. Üçüncü kapısı da Çıldır'dan geçen Kars-Tiflis-Bakü Tren hattıyla açılmıştır. Damal ilçemizde Karacadağ sırtlarına iki aylık bir süreçte doğal oluşumlu Atatürk silüeti düşmekte ve izlenmektedir. Yine Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan Çıldır gölü ve sınırımızı çizen su yolu olan Aktaş gölü Ardahan'da yer almaktadır. Bu iki gölümüzde de eskimo usulü balıkçılık yapılmaktadır. Yaz ve kış festivalleri organize edilmektedir.Ardahan, Çıldır, Hanak, Göle ve Kurtkale'de tarihi kaleler bulunmaktadır.

DOĞAL SETLERDEN OLUŞAN YALNIZÇAM KAYAK TESİSLERİ

Ardahan Yalnızçam ormanları ve yerleşkesinde doğal setlerden oluşan Yalnızçam kayak tesisleri bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli besin kaynaklarından olan Kafkas ırkı arı balı bu ilimizde ve ilçelerinde üretilmektedir. Posof ilçemiz ve Ardahan genelinde endemik bitki türleri bulunmaktadır. Bu bitkilerle doğal hayvancılık yapılmaktadır. Özellikle kaz yetiştiriciliği bölgenin en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Göle ilçemizde dünyaca ünlü gravyer ve Ardahan kaşar peyniri doğal ortamlarda üretilmektedir. Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesinde ve Kura nehri vadisinde organik ve doğal ortamda meyvecilik yapılmaktadır.

DÜNYADA TEK

Posof ilçemizde, Karadeniz'in çok çeşitli yeşil tonlarını, doğal meyvelerini ve belki de dünyanın hiçbir coğrafyasında yetişmeyen içi ve dışı kırmızı elmasını görebilmekteyiz. Çıldır gölü ve Kura nehri üzerinde Çıldır, Sevimli, Köroğlu, Kotanlı, Kayabeyi ve Akıncı sulama ve elektrik üretim barajları bulunmaktadır. 2008 yılında Ardahan Üniversitesi kurularak Ardahan gençliğinin ışığa karışması sağlanmıştır. Türkiye'ye gelen ve Avrupa'ya kadar uzanan Azerbaycan doğalgazı Ardahan ili, Posof ilçesinden giriş yapmaktadır.

YAZ VE KIŞ TURİZMİNE UYGUN ALANLARI MEVCUT

Daha sayamadığımız yüzlerce konusu bulanan Ardahan'ın en önemli ekonomik yönü ise, son yıllarda Turizm olmuştur. Öyle ki, yaz ve kış turizmine uygun alanları mevcuttur. Ancak bu büyük turizm potansiyeline rağmen ulaşım konusunda çok gerilerdeyiz ve ülke ekonomisinden hak ettiğimiz payı alamıyoruz. Bu nedenle de diyoruz ki;

"Turizm ve nostalji amaçlı kullanılan, ileride Ardahan'a kadar gelecek olan Doğu Ekspresi hem tanıtım hem turizm hem de Ardahan'ın ekonomisine ve gelişmesine katkısının olacağına inandığımız için şu anda Ankara-Kars arsında hizmet veren Doğu Ekspresinin İstanbul-Ardahan arası hizmet vermesi doğru olacaktır. "Doğu Ekspresinin son durağı Ardahan olmalıdır." Bu talebimizi tüm devlet yetkililerine ve ülke kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.