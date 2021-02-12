Bitlis'teki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma sürdürülüyor.

Bu kapsamda iki gün önce Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş. Ç. ve M.P. tutuklandı, H.T, Ş.T, C.İ, A.Y, L.B, T.B. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.