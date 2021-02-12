Partisi için gözünü kaybetti, verilen sözler tutulmayınca intihar etti! CHP'de Tugay Adak protestosu!

CHP İl Gençlik Kolları Parti Binası önünde intihar eden Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak için basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Tugay'ın ağzından yazılan mektup okundu. Gençler hep bir ağızdan TBMM Mecli Başkan Vekili Haydar Akar ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyeti istifaya çağırdı

Geçim sıkıntıları sebebiyle 42 Evler üstgeçidinden aşağı atlayarak intihar eden CHP Kartepe Belediyesi Meclis üyesi Tugay Adak için CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları basın açıklaması düzenlendi.Basın açıklamasın CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve CHP Genel Gençlik Kolları Başkanın Emre Yılmaz açıklamalarda bulundu Açıklamaya CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, CHP İlçe Başkanları, CHP Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İl ve ilçe gençlik kolları yöneticileri ve üyeleri, parti yöneticileri ve üyeleri katıldı.

"ÖNCE BIRAKIN ACIMIZI YAŞAYALIM"

Programda konuşma yapmak üzere kürsüye gelen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar; "18 yaşında büyük bir ümitle kapısından girmiş onurla bayrağını asarken düşüp gözünü kaybetmiş, mücadeleden bir gün adım atmamış Tugay kardeşimiz için buradayız. Partisinin kapısını umutla açarken imkan kapılarının yüzüne kapanan Tugay Adak için buradayız. Hepsinden soracak hesabımız var lakin önce bırakın acımızı yaşayalım. Sesimize ses olmaya gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE'YE BAKAN KOCAELİ TUGAY'A BAKAMADI"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz; "Tugayın yaşamdan vazgeçişi bir sebep değil sonuçtu. Tugay o şu diğeri değil hepimizin arkadaşı. Seferihisar yaz kampına bir fiil aktif katılan partinin geleneğinden gelen bir kardeşimizdi. Aynı hikayeyi paylaştığımız bir arkadaşımızdı Tugay. Tugay'ın bazı şeyleri paylaşmamasının sebebi bu partinin geleneksel gücüdür ama sorulacak bir hesap varsa Tugay'ın birlikteliğinden çıkacak o hesap. Bu sebep bir sonuçsa bunun hesabını sormak CHP'li her yoldaşımın sorduğu gibi benim de görevimdir. Bu saatten sonra Tugay adına da ne istedi diye sorma hakkımız var. İl gençlik kollarımız taleplerini belli noktalara iletti o taleplerin de arkasında duruyoruz. Türkiye'ye bakan Koca Kocaeli bir Tugay'a bakamadı." açıklamalarında bulundu.



MAKAM SAHİPLERİ BENİ GÖNÜLLERİNE SIĞDIRAMADI

İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özlem Ünal Tugay'ın ağzından gençlik kolları tarafından yazılan mektubu okudu. Mektupta "Ben Tugay Adak! Hikayemi hepiniz öğrendiniz. 2014 yılında partimin bayrağını asarken 21 yaşında bir gözümü kaybettim. Mağduriyetimden kendime bir kazanç sağlama yoluna hiç gitmedim, bana verilen ve tutulmayan hiçbir sözü kendime dert edinmedim, kimseye sözünü tutmadı diye bir tepki de göstermedim. Sizin anlayacağınız söz verenler sözlerini yediler; lakin ben onurumu hiçe sayıp kimseden medet dilenmedim. Kendi çabamla ekmek paramı kazandım, partimden emeğimi esirgemedim. Ben partimi, partili arkadaşlarımı herkesten çok sevdim. Partim ve arkadaşlarım değil; ama makam sahipleri beni gönüllerine sığdıramadı. "



"ANNEME SÖYLEYİN BENİ AFFETSİN"

Birileri üstümüze basıp yükseldi. Biz, sizi rüyanızda dahi görseniz inanamayacağınız makamlara sığdırdık da siz beni ve kardeşlerimi bir yere sığdıramadınız. Oysa ben 28 yıllık yaşamıma; Gezi eylemleri, adalet yürüyüşü, referanduma hayır gibi onlarca direniş sığdırdım. Partim için yaptığım hiçbir şey için en ufak bir pişmanlığım yoktur! Ama içimin yandığı iki konu vardır Partim zora düşmesin diye anneme belediyede işe girdim diye yalan söyledim. Kardeşlerim makul bir dille anneme söyleyin beni affetsin. Kardeşlerime hakkım helal olsun. Ben 28 yılda hepinizi yüreğime sığdırdım; ama asfaltta yatan bedenimi bir yoğun bakım ünitesine sığdıramayan parti büyüklerine hakkım bir yana selamın bile yoktur!

"KARTEPE'DE SICAK BİR TOPRAĞIN KOYNUNDA"

Ve artık ben yokum! Partisi için gözünü kaybeden Tugay artık canını da kaybetti. Şimdi gönül rahatlığıyla sizin olsun koltuklar, o kırmızı plakalar, o plazalar.. Gençler sayesinde kazanılan o parti meclisi koltukları, il Başkanlığı koltukları sizin olsun. İmkanlar sizin olsun... Vaatler, yalan rüzgarları sizin. Ama bu son olsun! Kimsenin sonu benim gibi olmasın, ders olsun herkese Hiçbir genç arkadaşım benim yaşadığım buhranları yaşayıp, içinden çıkılmaz girdaplara girmesin. El verin birbirinize, el verelim birbirimize..Kartepe'de sıcak bir toprağın koynunda yatan ve sizi herkesten çok seven, kardeşiniz, yol arkadaşınız Tugay."

Okunan mektubun ardından Gençlik Kolları "Bıçak Kemikte" adlı slogan metnini hep bir ağızdan okudu. Aynı zamanda bazı gençler Haydar Akar'ı ve Fatma Kaplan Hürriyet'i istifaya çağırdı.