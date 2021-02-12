Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de bulunan üniversite kampüsü içerisinde inşaası tamamlanan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii açışını gerçekleştirdi | Video

Cuma namazını kıldıktan sonra Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsü içerisinde geleneksel Türk mimarisi ile inşa edilen Hacı Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan "Geleceğimize bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini rabbimden niyaz ediyorum. 3 ayların feyiz ve bereket dolu olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan gün içinde başka açılışlar da gerçekleştirecek ve AK Parti kongrelerine olan bağlantısını da yine Rize'den gerçekleştirecek.